Column | Dag Frans

Jaren geleden – ja, ik word inmiddels een oude man – werd ik benaderd door ene Frans Heitling met de vraag of ik niet een stukje wilde schrijven voor Accountancynieuws.

Accountancynieuws was toen nog een tweewekelijks blaadje, dat gedrukt werd in een jaren ’70-kleur groen, waarop elk accountantskantoor een betaald abonnement had. Binnen de kantoren werd dat veelvuldig gekopieerd, waarna het langskwam in de vaktechnische map.

Ik weet nog dat ik heel erg mijn best gedaan heb op dat eerste artikel. En warempel, het werd geplaatst, nadat het wel flink was geredigeerd door ene Annemarie. Maar het artikeltje viel blijkbaar in de smaak, want het was het begin van een lange reeks columns, artikelen en lezingen.

En Accountancynieuws ging van groen naar modern blauw-rood en vervolgens naar het Accountancy Vanmorgen van vandaag. Het ging van weinig naar veel papier, van soms een luxe magazine naar uiteindelijk volledig digitaal. Van kleine bijeenkomsten in ’t Spant! in Bussum naar steeds grotere in Papendal. Grote stap was ook de overgang van Wolters Kluwer naar MOCuitgevers; de ene wilde stoppen, maar wij wilden door. En hoewel de naam veranderde, veranderde de geest van het blad gelukkig niet.

En al die tijd was daar Frans, die steeds weer het nieuws wist te duiden. Die steeds een goede neus had voor de ontwikkelingen in de branche en daar dan weer op wist te reageren. Die belde om te horen of ik misschien kon uitleggen wat XBRL nu weer was. Of ik al een goed voorbeeld wist van Robotic Accounting. Met wie ik eindeloze discussies heb gevoerd over de onafhankelijkheid van de accountant.

Frans was bij Ahold, Enron, Parmalat, Steinhoff en Wirecard en wat dat deed met de accountancy. Hij zag ook menige accountancywet, vele taskforces, dwarsdenkers en commissies aan zich voorbij trekken.

Ons laatste telefoontje ging erover dat er in al die jaren misschien wel heel weinig is veranderd. Het commentaar op het beroep bleef. De wens om meer te adviseren ook, maar het is moeilijk om dat ook daadwerkelijk te realiseren.

De innovaties in de ICT volgden elkaar op; soms waren ze een hype, soms bleven ze een belofte en heel soms brachten ze inderdaad innovatie. We praten nog steeds meer over data-analyse dan dat we het toepassen.

‘Mooi verdienmodel heb je eigenlijk’, zei ik tegen Frans. ‘Het lijkt wel accountancy’, antwoordde hij terug.

U snapt het misschien al; dit is zo’n beetje het laatste nummer waarin Frans Heitling acteert als hoofdredacteur van Accountancy Vanmorgen. Dat had natuurlijk een schitterend feestje tijdens een AV-dag moeten worden, maar ja, met corona gaat dat natuurlijk niet lukken. Frans gaat met pensioen, wordt fulltime opa en gaat natuurlijk ook nog iets doen in de politiek.

Ik zeg eenvoudig ‘Dag Frans’, omdat ik denk dat we elkaar ongetwijfeld nog zullen spreken. Namens alle lezers van Accountancy Vanmorgen: bedankt voor je tomeloze inzet om ons beroep te duiden en om af en toe een kritische spiegel te zijn.

Fou-Kan Tsang RA

Voorzitter van de Raad van Bestuur van Alfa Accountants & Adviseurs. Hij schrijft deze column op persoonlijke titel.

Deze column is eerder geplaatst in AV-magazine nr. 2 van 2020