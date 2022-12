HET JAAR VAN (8) Jan-Willem Wits: ‘Woordvoerder zijn voor Remkes was een sprong in het diepe en een adembenemende rit in een achtbaan’

Hoe kijken spelers in de accountancysector terug op 2022 en wat wensen zij voor 2023? Rondom de feestdagen stelt Accountancy Vanmorgen steeds een serie vragen aan een branchegenoot. Jan-Willem Wits werkte eerder als woordvoerder voor EY en KPMG. Sinds 2014 is hij zelfstandig communicatieadviseur en werkt hij onder meer voor diverse opdrachtgevers in de zakelijke dienstverlening, waaronder accountantsorganisaties.

Wat blijft jou het meeste bij van het afgelopen jaar?

Dat is zonder twijfel mijn bijzondere zomer met Johan Remkes. Eind juli werd ik benaderd of ik zijn woordvoerder wilde zijn bij de ‘stikstofgesprekken’. Het was een sprong in het diepe en een adembenemende rit in een achtbaan die eindigde met een drukbezochte persconferentie op 5 oktober. “Je zult de meest gebelde persvoorlichter van deze zomer zijn”, meldde een journalist mij met een grote grijns en daarin had hij vast gelijk.

Wie leerde jou in 2022 een belangrijke les?

Ook daar moet ik Johan Remkes noemen. In mijn werk als woordvoerder heb ik altijd als mantra gehad: “geen commentaar bestaat niet” (tenzij beroepsregels dat voorschrijven). Maar in het spannende proces rond de stikstofgesprekken had ik soms geen andere keuze dan mijn mond houden of zelfs de telefoon niet aannemen als journalisten belden. Dat was niet leuk maar wel beter voor het proces.

Wat is de belangrijkste ontwikkeling binnen de accountancy momenteel?

Naast de scheiding van audit en advies bij EY, die toch geen scheiding (b)leek te zijn, wat mij betreft de forse stappen die er worden gezet om de audit rond duurzaamheid steviger te verankeren. Ik heb bij EY rond de milleniumwisseling nog bij het kraambed gestaan en er zijn periodes geweest van aarzelingen en cynisme rond deze bijzondere tak van sport. Inmiddels is iedereen ervan overtuigd dat betere verslaggeving en controle op het gebied van duurzaamheid (en wat mij betreft ook breder) een absolute noodzaak is.

Wat wens je de accountancysector toe?

Het is al enorm verbeterd maar toch blijf ik openheid en maatschappelijke sensitiviteit belangrijke ontwikkelpunten blijven. Accountants zouden zoveel meer kunnen doen rondom complexe maatschappelijke vraagstukken maar blijven nog te veel aan de zijlijn staan, zeker nu de overheid steeds meer vast lijkt te lopen in het onvermogen om maatschappelijke problemen echt aan te pakken. Ook hoor ik te vaak van bedrijven dat zij de accountant te veel ervaren als een voorzichtige vinker die voortdurend vraagt om instructies van het hoofdkantoor. Dat maakt het vak ook niet leuker.

Welke zakelijke kansen zie je voor 2023?

Bij duurzaamheid denken veel mensen en bedrijven nu aan ‘groen’ en klimaat. Volgens mij zouden we het bij een duurzame bedrijfsvoering ook over integriteit moeten hebben. Ga je goed met je werknemers en klanten om? Controleer je wat de eventuele milieuschade is van de grondstoffen die je gebruikt? Let je erop dat leveranciers netjes met hun mensen omgaan en geen kinderen inzetten? Ben je een betrouwbare zakenpartner en gebruik je geen vage constructies om de belastingdruk te verminderen? Op die manier krijgt de accountant ook een andere rol en biedt de accountantsverklaring primair het vertrouwen dat een bedrijf het eerlijke verhaal over zichzelf vertelt. Wanneer accountants dienstbaar zijn aan het risico- en reputatiemanagement van een onderneming, en geen moetje vanwege de controleverplichting, kan er weleens een heel nieuw en interessant verdienmodel ontstaan.

Welke persoon of instantie krijgt voor 2023 jouw beste wensen en waarom?

De NBA. Met het vertrek van Berry Wammes als directeur, na meer dan 13 jaar, zal dat toch het nodige aan verandering met zich meebrengen. Ook heeft Kris Douma een discussie over de missie, visie en werkwijze van de beroepsorganisatie aangezwengeld. Ik ben daar heel blij mee want zeker als ledenorganisatie kraakt het nu wat allemaal. Ik heb ook niet alle antwoorden maar denk dat er wel wat moet gebeuren om de NBA te (re)vitaliseren en te vernieuwen, ook om daarmee het accountantsberoep maatschappelijk relevanter te maken. Met radiospotjes alleen gaan we de oorlog niet winnen…

Welke doelen stel je jezelf privé en beroepsmatig voor 2023?

Sinds ik in 2014 als zelfstandige begon, is de trein eigenlijk altijd door blijven denderen. Daarbij heb ik er steeds bewust voor gekozen om mij niet te verbinden aan een groter communicatiebureau. Door de ervaring met Remkes en de samenwerking met Berenschot heb ik ontdekt dat het optrekken met een meer ‘inhoudelijk’ adviesbureau wel heel boeiend is dus ik wil in 2023 de mogelijkheden daarvoor verder onderzoeken.

Ik werk en woon sinds vorig jaar deels in de prachtige Vlaamse stad Gent. Het is mijn ambitie om meer Belgische opdrachtgevers te verleiden om met een eigenwijze Hollander in zee te gaan. In Vlaanderen vraagt dat om geduld en ook wel wat lef, want creatief ondernemerschap is hier lang niet altijd vanzelfsprekend.