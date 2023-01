Inflatie tast spaarzin niet aan

Huishoudens hebben ook in 2022, ondanks de enorme inflatie, meer geld op een spaarrekening gezet dan voor de coronacrisis. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

Huishoudens kwamen in het derde kwartaal van 2022 uit op 12,2 miljard euro aan besparingen, 160 miljoen euro minder dan in het derde kwartaal van 2021. Die daling komt door de hogere prijzen. ‘Doordat het beschikbaar inkomen ook toenam, bleven de vrije besparingen op peil.’ De besparingen zijn wat er van het beschikbaar inkomen overblijft na aftrek van de consumptie.

Het beschikbaar inkomen was 11,2 miljard euro hoger dan in het derde kwartaal van 2021 en de consumptieve bestedingen namen met 11,3 miljard euro toe. De toename van het beschikbaar inkomen komt met name door de relatief grote stijging van de lonen van werknemers met 5,4 miljard euro. ‘Dit komt enerzijds door hogere lonen en anderzijds door een toename van het aantal werkenden.’ Verder waren de sociale uitkeringen ruim 1,8 miljard euro hoger dan in het derde kwartaal van 2021.

Diensten duurder, minder gas verbruikt

De toename van de consumptieve bestedingen is het grootst bij diensten: de horeca, financiële en zakelijke diensten en recreatie en cultuur. ‘Bij horeca-, recreatie- en cultuurdiensten stegen zowel de prijzen als het volume. De toename van de bestedingen aan financiële en zakelijke diensten werd voornamelijk veroorzaakt door prijsstijgingen. De consumptie van duurzame goederen nam toe door de hogere prijzen, terwijl er in volume een daling was. Ook de toename van de bestedingen aan overige goederen kwam door prijsstijgingen. Hieronder valt onder meer de consumptie van energie. Doordat huishoudens in het derde kwartaal relatief weinig gas consumeerden, was het effect van de hogere energieprijzen op de uitgaven beperkt.’

Spaartegoed in drie kwartalen bijna 20 miljard gegroeid

De spaarrekening werd verder gespekt: in het derde kwartaal van 2022 hebben huishoudens 1,2 miljard euro op de bank gestort en per saldo meer aandelen verkocht dan gekocht. ‘Huishoudens kunnen besparingen ook gebruiken om hun niet-financieel vermogen te vergroten door te investeren in bezit zoals grond en woningen. In het derde kwartaal van 2022 bedroegen de bruto investeringen in vaste activa 15,9 miljard euro’, aldus het CBS. De spaartegoeden gingen van 427,1 miljard in het tweede kwartaal naar 428,2 miljard euro in het derde kwartaal. Eind 2021 stonden de spaartegoeden nog op 408,9 miljard euro.

Bron: CBS