Een onvoldoende transparante boekhouding kan Manchester City, een van de meest gerenommeerde Engelse voetbalclubs, weleens een plek in de Premier League kunnen kosten, de hoogste Engelse voetbaldivisie. De competitieleiding heeft de club onder meer beschuldigd van een verkeerde weergave van spelerssalarissen.

Er wordt een onafhankelijke commissie benoemd die de zaak gaat onderzoeken; dat kan leiden tot een straf variërend van puntenaftrek tot het uit de competitie zetten. Manchester City zou van 2009 tot 2018 geen getrouw beeld hebben geschetst van de financiële situatie en dan met name van de omzet, de verbonden partijen en de operationele kosten. Daarnaast zou de opgave van managementbeloningen tussen 2009 en 2013 niet hebben gedeugd; datzelfde geldt voor de spelerssalarissen van 2010 tot 2016. Ook zouden diverse malen de regels van de Europese voetbalbond Uefa geschonden zijn en de regels van de Britse competitie op het gebied van duurzaamheid. Tot slot beschuldigt de competitieleiding de club ervan om sinds eind 2018 niet te hebben meegewerkt aan onderzoeken naar de misstanden.

Veel spelers gekocht

Enkele jaren terug legde de Uefa al een schorsing op wegens het schenden van de ‘financial fair play’-regels, maar die werd later omgezet in een boete van 10 miljoen euro. Manchester City is sinds vijftien jaar eigendom van een groep uit het Midden-Oosten die nog zeven voetbalclubs bezit, waaronder het Belgische Lommel. Sindsdien zijn voor vele honderden miljoenen spelers aangetrokken en niet zonder succes: de club wist onder de Arabieren zes keer kampioen van Engeland te worden en eindigde de laatste 13 jaar nooit buiten de top 4. Manchester City zegt verrast te zijn door de beschuldigingen ‘gezien de uitvoerige medewerking en de enorme hoeveelheid gedetailleerd materiaal die wij hebben verstrekt’.