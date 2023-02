RS Finance gaat verder als accountantskantoor

Administratiekantoor RS Finance is sinds 1 februari 2023 een accountantskantoor, meldt het bedrijf. De stap biedt RS Finance de mogelijkheid om grotere en complexere klanten te bedienen, motiveert het kantoor de verandering. ‘Daarmee zetten we de kroon op de kwalitatieve groei van de afgelopen jaren.’

RS Finance is sinds 2013 actief en groeide sindsdien flink door. Het kantoor won een Exact Cloud Award en werd de laatste jaren telkens uitgeroepen tot FD Gazelle. Inmiddels zijn er vestigingen in Amsterdam, Rotterdam en Purmerend en een jong team van zo’n 80 controllers, boekhouders, fiscalisten, business consultants, salarisadministrateurs, HR-adviseurs en IT-specialisten.

Grotere en complexere klanten bedienen

Het bedrijf gaat nu dus verder als accountantskantoor, wordt op de eigen site gemeld. ‘In 2020 hebben we onderzocht of het mogelijk was om een accountantskantoor te worden en zijn we gestart met de voorbereidingen. Per 1 februari 2023 hebben we de stap formeel genomen en gaan we met trots verder als een accountantskantoor.’ De stap biedt RS Finance de mogelijkheid om grotere en complexere klanten te bedienen, motiveert het kantoor de verandering. ‘Ook voor recruitment verwachten we een groep accountants te bereiken die graag bij een innovatieve werkgever willen werken. Zij kunnen nu terecht bij een accountantskantoor waar het leveren van een buitengewone bijdrage aan het succes en de groei van ondernemers centraal staat.’

De dienstverlening aan klanten zal grotendeels gelijk blijven, laat RS Finance weten. ‘Ons kantoor kenmerkt zich als een samenstelpraktijk en we zullen geen controle (of assurance) opdrachten uitvoeren. Onze klanten zullen wel merken dat we voor een aantal opdrachten, zoals het opstellen van jaarrekeningen, een aantal extra formaliteiten moeten uitvoeren. Uiteraard hebben we deze processen zoveel mogelijk ondervangen door het toepassen van innovatieve oplossingen.’