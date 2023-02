Omzetgroei accountants vertraagt vergeleken met rest mkb

De omzet van het mkb is in november met gemiddeld 8,16 procent gegroeid, zo meldt Exact op basis van de eigen MKB Monitor. De mkb-accountantskantoren kunnen die groei niet bijbenen en hebben in de herfst de omzettoename alleen maar zien teruglopen.

Exact baseert zich op data van 340.000 Nederlandse administraties. Die lieten in november een wat grotere omzettoename zien dan in oktober, maar een lagere groei ten opzichte van de bijna 9,5 procent in september. Voor accountants kwam de groei in november uit op 3,96 procent: minder dan de helft dan gemiddeld. In september boekten accoutants nog een plus van 9 procent, oktober kwam uit op 5,5 procent groei.

Ruim helft mkb had positieve cashflow

De grootste omzettoename was er in november in de horeca: bijna 32 procent – volgens Exact kwam dat door het zonnige weer. Productie zat met 10,8 procent ook in de dubbele cijfers, maar dat is wel lager dan in oktober. Volgens Exact is opvallend dat 53 procent van het mkb in november een positieve cashflow had. ‘Een stijging van ruim 10 procent ten opzichte van de maand oktober. Merkwaardig genoeg geldt dit niet voor ondernemers in de horeca. Terwijl hun gemiddelde omzetgroei in november met maar liefst 20 procent toenam, daalde het percentage horecabedrijven met een positieve cashflow.’

Coronaschulden en hoge kosten

Exact noemt een aantal oorzaken. ‘Veel horecaondernemers moeten nog coronaschulden aflossen. Daarnaast hebben ze te maken met hoge energieprijzen en toenemende personeelskosten. Ook de sterk stijgende voedselprijzen spelen hier een rol in. Uit eten gaan is duurder dan we gewend waren, maar restaurants kunnen niet alle extra kosten aan hun klanten doorberekenen. In november had ongeveer 47 procent van de horecabedrijven meer geld in kas dan het uitgaf.’