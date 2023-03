Faillissement accountantskantoor Progress opgeheven

Het faillissement van het Doetinchemse Progress Accountants & Adviseurs is eind vorig jaar opgeheven wegens gebrek aan baten, zo blijkt uit het onlangs gedeponeerde laatste faillissementsverslag. De curator had eigenaar Leo Godschalk voor de rechter gedaagd, maar heeft uiteindelijk een schikking getroffen. De schuldenlast beliep ruim twee ton.

Progress werd in april 2021 failliet verklaard. Dat was niet de eerste keer; twee eerdere faillissementsuitspraken konden echter ongedaan worden gemaakt door afspraken met de aanvragers. De derde keer was het anders. Dat er over de boekjaren 2016 tot en met 2019 geen jaarcijfers waren gedeponeerd door bestuurders voormalig accountant Leo Godschalk en diens Lamaso Holding betekende vanzelf al dat er sprake was geweest van onbehoorlijk bestuur, zo stelde de curator vast. Scheutig met informatie was Godschalk niet. ‘Gefailleerde beschikt kennelijk niet over een administratie en heeft kennelijk niet voldaan aan de boekhoudplicht’, zo schreef Ter Waarbeek al in zijn eerste verslag. Hij vermoedde naast het schenden van de deponeringsplicht ook andere gronden voor onbehoorlijk bestuur.

Schikking voor een kwart ton

Ter Waarbeek begon eind 2021 een rechtszaak tegen Godschalk. Reden: het faillissement zou voor een groot deel het gevolg zijn geweest van onbehoorlijk bestuur. Voor de rechter eiste de curator veroordeling van Godschalk en zijn holding tot betaling van het tekort in het faillissement. Op de zitting in maart vorig jaar is een regeling getroffen: op de faillissementsrekening zou 25.000 euro worden betaald. Daarvan is ruim 18.500 euro overgemaakt uit het depot waarop al eerder derdenbeslag was gelegd. De resterende bijna 6.500 euro is echter nooit betaald. Dat leidde afgelopen juli tot een faillissementsaanvraag voor Godschalk en Lamaso Holding, maar geleidelijk aan kwamen er toch bedragen binnen. Uiteindelijk is de aanvraag ingetrokken nadat er in het kader van de regeling een kleine 24.000 euro was overgemaakt. ‘De curator is van oordeel dat verdere betaling van de vordering van de curator op Godschalk c.s. niet meer te verwachten valt’, constateert Ter Waarbeek in zijn laatste verslag.

Schuldenlast ruim twee ton

Het laatste boedelsaldo bedroeg een kleine 30.000 euro, maar dat was bij lange na niet voldoende om de totale schuldenlast te dekken. Die beliep zo’n 225.000 euro. De fiscus had nog 115.000 euro te vorderen van Progress; bij andere preferente crediteuren stond een schuld van 2.900 euro open. Per mei vorig jaar waren er daarnaast acht concurrente crediteuren met een vordering van ruim 107.000. Aan boedelvorderingen (kosten gemaakt tijdens faillissement) stond nog 40.000 euro open. De website van Progress is nog altijd in de lucht; het daarop vermelde telefoonnummer is niet in gebruik.