Accountant moet uitkomst bieden bij vastgelopen samenwerking teststraat

De rechtbank Amsterdam gaat een accountant als deskundige benoemen die de boekhouding en bepaalde posten van een samenwerkingsverband gaat bekijken, vanwege een ruzie over financiën tussen twee ondernemers. Dat is onlangs bepaald in een tussenvonnis.



Samenwerking

In het voorjaar van 2020 startten de twee bevriende ondernemers, die elkaar al langere tijd kenden, een samenwerking tussen hun bedrijven. Daarbij richtten ze zich onder anderen op coronatestsetjes en teststraten. In oktober van dat jaar sloten ze een samenwerkingsovereenkomst, waarna de samenwerking werd geïntensiveerd en uitgebreid.

Ruzie

Begin 2022 ontstond er echter onenigheid tussen de twee ondernemers en dat conflict escaleerde snel. Een van de twee liet onder meer conservatoir beslag leggen op de banktegoeden van de ander, omdat betaling van zijn facturen uitbleef. Het conflict spitste zich onder meer toe op mogelijk vals opgemaakte facturen van ruim 1,6 miljoen euro en de vraag of er concurrerende teststraten zijn geopend door een van de twee ondernemers.

Accountant

De rechtbank Amsterdam oordeelt nu in de tussenuitspraak dat het gebruik van concurrerende teststraten onvoldoende is onderbouwd en daarom niet vaststaat. Beide ondernemers mogen zich nu eerst uitlaten over de deskundigenbenoeming. De nog aan te stellen registeraccountant moet zich wat de rechtbank betreft in het deskundigenonderzoek onder meer gaan uitspreken over de winst en verliesrekening, de authenticiteit en juistheid van enkele facturen en de vraag ‘welke andere feiten of omstandigheden, voortvloeiend uit het onderzoek, kunnen van belang zijn voor een goed begrip van de zaak?’.