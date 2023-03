Kwartiermakers zien eindelijk echte vooruitgang

Marlies de Vries en Chris Fonteijn zijn hun laatste jaar in gegaan als kwartiermakers. Vanaf deze zomer zullen ze de balans van drie jaar onderzoek opmaken. Deze week blikten zij in het Financieele Dagblad alvast terug op hun werk.

Eind december 2022 stuurden De Vries en Fonteijn hun vijfde voortgangsrapportage aan minister Kaag. In de verslagperiode zagen de kwartiermakers onder meer een bestuurlijke professionaliseringsslag bij de NBA. Ook signaleerden ze de komst van private equity naar de Nederlandse accountantssector. Nogmaals spraken Fonteijn en De Vries zich uit voor een in control statement (de Verklaring Omtrent Risicobeheersing, VOR). Kaag heeft eerder laten weten nog niets in een wettelijke verankering van de VOR te zien en een voorkeur heeft voor een uitbreiding van het in control statement zoals dat nu deel uitmaakt van de Code Corporate Governance.

‘Wij kunnen slechts herhalen dat wij ervan overtuigd zijn geraakt dat een verplichting voor ondernemingen tot het afgeven van een in control statement ten goede zal komen aan duurzame kwaliteitsverbetering in de gehele verslaggevingsketen. Het bestuur van een onderneming verklaart in zo’n in control statement of en in hoeverre de onderneming beschikt over effectieve en adequate beheersings- en controlesystemen voor operationele, compliance- en verslaggevingsrisico’s,’ aldus de Kwartiermakers.

Cultuur

In het Financieele Dagblad zien De Vries en Fonteijn dat de sector stappen heeft gemaakt maar nog veel meer moet doen om te komen tot een echte verandering in hun sector. Een van de belangrijkste, zo niet de belangrijkste voorwaarde om de accountancy echt te veranderen, is de cultuur in de sector. De aanjagers schrijven dat er nog steeds een ‘afwachtende houding is binnen de sector’ en zien ‘accountantsorganisaties die zich verschuilen achter (vermeende) belemmeringen in wet- en regelgeving.’

Angstige sector

Toen Fonteijn drie jaar geleden als relatieve buitenstaander kennismaakte met de accountancy trof hij ‘een beetje angstige sector, die veel wees naar de boze politiek, de boze toezichthouder en de boze media. Ook wezen accountants veel naar andere spelers in wat zij de keten noemden, dus de ondernemingen zelf en de gebruikers van jaarrekeningen, beleggers. Nu is er wel al wat meer zelfbewustzijn,’ zegt hij in het Financieele Dagblad. Ook is er minder ruis op de lijn. Accountants, politiek en toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) voeren een meer volwassen gesprek. De Vries vindt de reactie van de Big Four op de grotere rol die accountants mogen gaan spelen op aandeelhoudersvergaderingen positief. ‘Ik lees dan de opmerkingen van bijvoorbeeld Deloitte en PwC, die het toejuichen omdat ze een rol zeggen te hebben in het maatschappelijk belang. Dat alleen al is winst.’

Raad van State

De Raad van State toonde zich onlangs kritisch over het voorstel voor de Wet toekomst accountancy. Het staatscollege adviseert nog eens goed te kijken of kantoren wel rechtstreeks verantwoordelijk moeten zijn voor slechte controles van hun individuele accountants. Ook het gebruik van audit quality indicatiors (aqi’s, statistieken over de kwaliteit) roept vragen op. Fonteijn vindt dat de Raad van State zich wel zeer terughoudend opstelt. ‘De wetsvoorstellen komen voort uit eerder advies van de Commissie Toezicht Accountancy, die daar ook al veel denkwerk in heeft gestoken,’ zegt hij.

Bron: FD