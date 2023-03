Fred Florusse (1938-2023): accountant werd cabaretier

De dinsdag overleden cabaretier Fred Florusse, die in de jaren zeventig furore maakte met de groep Don Quishocking, had ook een zakelijk talent. Was de humor er niet tussen gekomen, dan had hij waarschijnlijk een groot accountantskantoor gehad. Of was hij president-directeur van Philips geworden.

Florusse werd in 1938 geboren in Vlissingen, waar zijn vader werkte bij De Schelde. Zijn grote passie was het toneel, waarin hij al jong uitblonk. Maar lange tijd dacht Florusse dat het bij een hobby zou blijven. Hij bekwaamde zich in bedrijfseconomie, accountancy en belastingrecht en opende een administratiekantoor aan de Kromme Weele in Middelburg. Dat verkocht hij in 1966 voor ‘een prettig prijsje’ om bij Philips in Eindhoven te gaan werken. Daar zag hij zichzelf wel directeur worden, vertelde hij in 1999. ‘Eigenlijk ben ik best een tamelijk ambitieus baasje. In de zin van: alles wat je doet, moet je goed doen.’

Weg bij Philips

Maar het toneel trok steeds harder. In 1967 was Florusse een van de oprichters van Don Quishocking, een legendarisch geworden cabaretgroep die in de jaren zeventig furore maakte met met maatschappelijk geëngageerd cabaret met literair hoogstaande teksten. Binnen de groep was Florusse de zakelijk leider. Het ging zo voorspoedig met de humor dat hij al in 1970 ontslag kon nemen bij Philips. Tot het uiteenvallen in 1982 maakte Don Quishocking elf programma’s. Florusse bleef actief als presentator en acteur. Ook regisseerde hij theatershows van onder anderen Hans Dorrestijn, Paul de Leeuw en Karin Bloemen. Daarnaast stond hij aan de wieg van het VARA-radioprogramma In de Rooie Haan en werkte hij als ‘chef mistlamp’ mee aan het radioprogramma Spijkers Met Koppen. De jeugd leerde hem kennen als presentator van SchoolTV Weekjournaal.

Florusse woonde jarenlang in Amsterdam, maar koesterde zijn Zeeuwse wortels. ‘Ik heb ook erg veel Zeeuwse eigenschappen”, zei hij in 1998. ,,Ik kan goed met geld omgaan en ben op mijn manier zuinig. Ik heb tevens het gevoel dat ik tamelijk goed met mijn beide poten op de grond sta.’ Florusse overleed aan kanker en werd 85 jaar.

Bij de foto: Don Quishocking met de Louis Davids prijs in 1974. V.l.n.r.: Willem Wilmink, Pieter van Empelen, Fred Florusse (met prijs), George Groot, Anke Groot, Jacques Klöters (met baard). Op de enveloppe staat met de hand geschreven dat het om 2500 gulden gaat. Foto: Rob Mieremet (CC BY-SA 3.0)