Visser & Visser kiest voor Green by Blue

Visser & Visser gaat samenwerking aan met duurzaamheidsplatform Green by Blue om klanten te ondersteunen op het brede begrip duurzaamheid en de rapportageverplichtingen.

Green by Blue is een duurzaamheidsplatform voor accountants en financieel professionals dat zich ten doel stelt om ondernemers inzicht te geven in de kansen en uitdagingen die duurzaamheid biedt en deze te vertalen in een concrete strategie met meetbare doelen.

Expertise verhogen

Door samen te werken met Green by Blue wil Visser & Visser haar medewerkers verder opleiden en daarmee de duurzaamheidsexpertise binnen het kantoor naar een nog hoger plan brengen. Daarnaast helpt de samenwerking Visser & Visser haar klanten te begeleiden bij hun duurzaamheidstransitie en ze voor te bereiden op de wettelijke rapportageverplichtingen in het kader van de CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Deze Europese richtlijn verplicht grote bedrijven vanaf 2025 om te rapporteren over hun impact op de mens en het klimaat. De richtlijn is bedoeld om voor meer transparantie over en een betere kwaliteit van duurzaamheidsinformatie te zorgen.

Andere accountantskantoren die met Green by Blue samenwerken zijn onder meer HLB Blömer, Coney Minds en Van Oers.