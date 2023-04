Banvo groeit naar omzet van 25 miljoen

Het netwerk van administratie- en belastingkantoren Banvo is een jaar na de start naar eigen zeggen uitgegroeid tot ‘het grootste administratiekantoor van Nederland’. De teller staat inmiddels op twintig aangesloten kantoren en een omzet van 25 miljoen euro.

Banvo ging 1 februari vorig jaar van start en wordt gefinancierd door ETL Global. Dat benaderde Mark Boelens, dga van Zwanenberg Advies uit Heesch, om een kantorennetwerk in Nederland op te zetten vergelijkbaar met het ETL-netwerk voor accountantskantoren. Banvo wordt stille vennoot van de kantoren die zich aansluiten, maar koopt niet alle aandelen. Inmiddels zijn er twintig kantoren aanesloten. Banvo claimt met ruim 250 medewerkers en een totaalomzet van circa 25 miljoen euro inmiddels het grootste administratiekantoor van Nederland te zijn. ‘Het is dat administratiekantoren niet worden opgenomen in de AV Top 50, anders waren we met stip op nummer 31 binnengekomen’, zegt Boelens.

Volgens managing director Anita Leeijen hebben kantoren meerdere redenen om zich aan te sluiten. ‘Of het nou is voor opvolging, als sparringspartner of om meer slagkracht te hebben in het vinden en binden van medewerkers.’ Leeijen wijst ook op het internationale netwerk. ‘Zodat ze voor klanten een totaaloplossing kunnen bieden zonder te hoeven investeren in externe specialisten.’ Daarnaast staat Banvo ook open voor mensen die een eigen kantoor willen starten.

Verdubbeling aantal kantoren

De twintig aansluitingen bestaan uit zestien vestigingen en vier overnames door de kantoren zelf. ‘Wij bieden eigenaren naast continuïteit ook een onbeperkte groeicapaciteit met financiële slagkracht.’ Volgens Boelens wordt met nog eens twintig tot dertig partijen gesproken. ‘De verwachting is dat we eind 2023 het netwerk verdubbelen.’