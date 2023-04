Veel ondernemers in kleinbedrijf komen moeilijk rond; burn-out groeiend probleem

Het gaat beter met het kleinbedrijf, concluderen Qredits, ONL en de Hogeschool van Utrecht in de Kleinbedrijf Index over het laatste kwartaal van 2022. Desondanks verdienen de meeste kleine ondernemers maar een magere boterham. De onderzoekers waarschuwen ook voor de risico’s van burn-outs.

Voor de index zijn 1.233 ondernemers in het kleinbedrijf ondervraagd, van wie twee derde zzp’er is. Het kleinbedrijf toont veerkracht, aldus de onderzoekers: de nettomarges zijn toegenomen en er zijn minder ondernemers die zich onder bijstandsniveau uitbetalen: 31 procent tegen 36 procent in het derde kwartaal van vorig jaar. Een op de twintig ondernemers zegt te gaan stoppen, maar significant meer ondernemers verwachten hun rekeningen op tijd te kunnen betalen.

Cultureel ondernemer zit onder de 1.500 euro per maand

Desondanks is het niet bepaald rozengeur en maneschijn: de problemen door hoge energieprijzen, personeelstekorten en tekort aan grondstoffen zijn flink toegenomen. Minder dan de helft (45 procent) kan normaal rondkomen. De culturele sector loopt sterk achter in omzet en ondernemersinkomen. De meerderheid heeft een maandomzet onder de 1.500 euro en verdient onder bijstandsniveau. ‘Desondanks voldoen ze goed aan de betalingsverplichtingen. Bedrijven in de B2B-markt doen het aanzienlijk beter dan bedrijven in de B2C-markt.’

Een op zes heeft burn-outklachten

De opvolging van crises raakt ook de mentale en fysieke gesteldheid van ondernemers. ‘Eén op de zes ondernemers heeft burn-out klachten. De meest gemelde symptomen zijn voortdurende vermoeidheid, teleurgesteld zijn in mensen en slaapproblemen.’ Volgens de onderzoekers heeft burn-out een sterke relatie met het niet op tijd kunnen betalen van rekeningen. ‘De kans op burn-out is het hoogst als er een verhoogd ziekteverzuim in het bedrijf is en/of het bedrijf in de Randstad is gevestigd. Vooral het herstellen van de balans tussen werk en privéactiviteiten is de sleutel voor een beter welbevinden, samen met het meer ontspannen in de vrije tijd.’

Daarom vinden de onderzoekers dat er landelijk meer aandacht moet komen voor preventie van burn-out bij ondernemers. ‘Vooral bij bedrijven met een hoog ziekteverzuim en/of als ze gevestigd zijn in de Randstad. Het devies is vooral slimmer te werken en niet nog meer gaan werken. Daarnaast blijkt dat nog te veel ondernemers net aan of net niet rond kunnen komen. Het is onontkoombaar dat gemeentes vaker proactief het gesprek aan gaan met ondernemers over hun levensvatbaarheid.’