UWV: einde STAP vergroot krapte op arbeidsmarkt

Het stopzetten van het STAP-budget per 1 januari volgend jaar baart het UWV zorgen. Het uitkeringsinstituut voorziet grotere personeelstekorten en verdere bezuiniging op scholing.

Het STAP-loket is nog wel een laatste keer beschikbaar vanaf maandag 10 uur. Welke scholingssubsidies er daarna komen, is nog niet bekend. UWV-bestuursvoorzitter Maarten Camps vindt dat die wel nodig zijn: ‘Zeker nu we weten dat er nog langdurig krapte zal zijn op de arbeidsmarkt. Scholing speelt een belangrijke rol in het verkleinen hiervan en in de ontwikkeling van werkenden ter voorkoming van werkloosheid.’ Hij geeft aan dat mensen met een WW-, WIA of Wajong-uitkering via het UWV-scholingsbudget nog wel een omscholingstraject kunnen volgen naar een kansrijk beroep. ‘En werkenden kunnen terecht bij een Leerwerkloket voor hulp en advisering bij het vinden van passende scholing. UWV wil hierdoor nog meer dan voorheen voorkomen dat mensen werkloos raken. Dit doet UWV ook door het opzetten van Regionale Werkcentra samen met gemeenten en sociale partners.’

Het beëindigen van het STAP-budget raakt ook 150 UWV-medewerkers die werkzaam zijn in de daarvoor opgezette unit bij UWV. ‘Dat daarmee moet worden gestopt, komt voor hen en voor ons onverwacht en is hard binnengekomen. Wij zullen zorgen dat deze collega’s, wanneer hun werkzaamheden voor het STAP-budget ten einde komen, een andere plek binnen UWV krijgen of hen helpen ergens anders werk te vinden.’