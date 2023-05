Bonden niet onder de indruk van Knots loon-prijsspiraal

Als werknemers volledig worden gecompenseerd voor de hoge inflatie, dreigt een loon-prijsspiraal, denkt DNB-president Klaas Knot. Hij vreest dan een langdurige en hardnekkige inflatie. Vakbonden CNV en FNV noemen het ‘bangmakerij’.

Vakbonden eisen loonsverhogingen van 10 procent en meer om de salarissen nog enigszins gelijke tred te laten houden met de sterk gestegen prijzen. Maar Knot is daar niet zo van gecharmeerd. ‘Ik heb eerder aangegeven dat 6 à 7 procent loonruimte verantwoord is. Als de centrale bank geen hulp krijgt van sociale partners en overheid om de inflatie te beheersen, dan zal de rente verhoogd moeten worden waarmee we alle vormen van besteding afremmen. We krijgen dan te maken met een langdurige, hardnekkige inflatie waardoor een veel agressiever monetair beleid nodig is’, zo stelde de DNB-topman in tv-programma Buitenhof. De Europese Centrale Bank verhoogde afgelopen week de rente al om de inflatie te beteugelen. ‘We zien dat het beleid begint te werken’ aldus Knot. ‘De kredietverlening aan burgers en bedrijven begint moeilijker te worden. We zien dat de huizenmarkt begint om te slaan. Ons beleid werkt met een zekere vertraging, de grootste effecten van wat we tot dusver hebben gedaan, die gaan nog komen.’

‘Typisch elitair’

Vakbond CNV vindt een looneis van 10 procent echter terecht vanwege de herhaalde prijsverhogingen en recordwinsten in het bedrijfsleven. ‘We laten ons niet weerhouden door onnodige bangmakerij over een nog hogere inflatiedreiging. Het zijn de typisch elitaire uitspraken van DNB-bestuurders die geen idee hebben wat er op de werkvloer en onder gewone mensen leeft. Die lonen moeten gewoon omhoog’, aldus CNV-voorzitter Piet Fortuin. Zijn collega Tuur Elzinga van de FNV noemde het optreden van Knot ‘een gemiste kans’, omdat de DNB-baas eerder had moeten oproepen om de prijzen te matigen. De vakbonden wijzen naar cijfers van de Rabobank, waaruit blijkt dat bedrijven de prijzen veel meer hebben verhoogd dan nodig was.