Drie omgevallen Amerikaanse banken, drie keer gecontroleerd door KPMG

Dit voorjaar zijn drie Amerikaanse banken omgevallen. Ze hadden een ding gemeenschappelijk: KPMG keurde eind februari nog de jaarcijfers goed. Elf dagen later ging Signature Bank failliet, 14 dagen na de audit was Silicon Valley Bank hetzelfde lot beschoren. First Republic Bank werd afgelopen week uiteindelijk gered door JPMorgan Chase.

Dat KPMG de controlerend accountant was, is niet zo vreemd, want het bedrijf doet de audit voor veel Amerikaanse banken, zoals Wells Fargo en Citigroup. Ook de centrale bank Federal Reserve laat de boeken door KPMG controleren. Afgelopen maand werd KPMG door investeerders voor de rechter gedaagd als controleren accountant van Silicon Valley Bank. Zo zou de controleverklaring hebben gezwegen over ‘substantiële twijfel’ over het voortbestaan van de onderneming. Aandeelhouders starten ook een rechtszaak tegen First Republic: die bank zou hebben verborgen hoe ernstig stijgende rentes het businessmodel – dat voor een groot deel leunde op beleggingen in cryptovaluta – bedreigden. Onrust in de cryptowereld leidde tot het massaal opnemen van tegoeden door klanten – mede omdat de ingelegde gelden niet waren gegarandeerd. In deze zaak wordt ook KPMG verweten een misleidend beeld te hebben gegeven van de balans en liquiditeit van de bank.

KPMG incasseerde in 2021 ruim 325 miljoen dollar met controleactiviteiten voor banken, meer dan de andere big four-kantoren.

Bron: Financial Times