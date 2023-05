Hondenfokkende accountant zegt onschuldig te zijn aan coronafraude

Op woensdag 29 maart viel een team van agenten, onderzoekers van de FIOD en de Arbeidsinspectie de woning binnen van een 60-jarige accountant in Manderveen. De man, die van een miljoenenfraude met coronageld wordt verdacht, zegt in Dagblad Tubantia dat hij niets fout heeft gedaan.

Justitie verdenkt Chris T. ervan dat hij zorgpartijen heeft geholpen bij het wegsluizen van miljoenen subsidiegeld. De overheidssteun was bedoeld om, na het uitbreken van de coronapandemie, banen in de zorg te creëren. In plaats daarvan verdween een deel van het geld in de zakken van malafide zorgondernemers. Chris T zou dit mogelijk hebben gemaakt door onder meer te sjoemelen met jaarrekeningen en door valse documenten op te stellen.

Coronabanen

Om de druk op de zorg aan het begin van de pandemie te verlichten komt de overheid met veel geld over de brug om zogenaamde ‘coronabanen’ te creëren, de COZO-regeling. Het devies is: eerst geld, later pas controleren. Meer dan 500 zorgaanbieders vragen deze hulp aan. De overheid maakt bijna 84 miljoen euro vrij waarmee 7342 coronabanen gerealiseerd moeten worden. Al in december 2021, een paar maanden nadat de regeling in werking is getreden, blijkt dat ermee gefraudeerd wordt. Voor de verantwoordelijke bewindspersoon, Conny Helder, reden om de regeling in februari 2022 op te schorten.

40 verdenkingen

De Arbeidsinspectie en het Openbaar Ministerie ontdekken dat het bij zeker 32 bedrijven (samen goed voor 11 miljoen euro steun) zeer onduidelijk is of het geld wel voor het inlenen van extra zorgpersoneel is gebruikt. Zo hebben 28 van die bedrijven minder mensen op de loonlijst staan dan waarvoor subsidie was aangevraagd. Sommigen hebben helemaal geen personeel in dienst, anderen blijken in werkelijkheid niet eens zorg te verlenen. Uiteindelijk bestaat tegen veertig zorgbedrijven een verdenking van misbruik en fraude.

Honden

Onderzoek van justitie leidt in februari en maart van dit jaar tot zeven aanhoudingen. De mannen en vrouwen worden verdacht van witwassen, valsheid in geschrifte en misbruik van subsidiegelden. Ook accountant Chris T. (60) uit Manderveen krijgt bezoek van de politie. Hij verhuisde een jaar of tien geleden met zijn vrouw vanuit de Randstad naar het buitengebied in Overijssel. Voor de rust, de ruimte en vooral voor hun gezamenlijke hobby: het fokken van Newfoundlanders, grote honden waarvan ze er veertien hebben rondlopen. ‘Ze stonden hier met zeventien man voor de deur. Dan word je netjes in een hoekje gezet en wordt alles doorzocht’, zegt hij in Dagblad Tubantia, die de accountant opzocht. De man, die kantoor houdt in Rotterdam, bevestigt in de krant dat hij voor zo’n dertig (thuis)zorgorganisaties uit onder meer Rotterdam, Utrecht en Amsterdam de financiële zaken deed. De helft daarvan vroeg de subsidie aan.

Onrechtmatig?

Volgens Justitie heeft Chris T daarbij fraude en valsheid in geschrifte gepleegd zodat klanten subsidiegeld in hun eigen zak konden steken. Tegen de journalist ontkent de accountant echter dat hij onrechtmatig gehandeld heeft. ‘Mijn rol was om te kijken of ze inderdaad ook extra personeel hebben aangenomen. Waren er bijvoorbeeld detacheringsovereenkomsten aanwezig? Zijn er betalingen gedaan? Je checkt of ze minimaal twee maanden gedetacheerd of in loondienst zijn geweest. Maar wát ze voor werk hebben gedaan? Misschien hebben ze wel auto’s gewassen. Zover gaat een controle niet.’

Niet bang

De accountant hoefde na de uitgebreide huiszoeking niet achter de tralies, wel werd hij gehoord en nog altijd geldt hij als verdachte. Hij is niet bang dat hij in het gevang zal belanden. ‘Ik maak me er niet zo sappel om.’ Volgens hem zijn er geen zorggelden verdwenen bij zijn klanten. ‘Dan had ik dat gezien.’ Hij heeft gecontroleerd wat hij moest controleren, zegt hij. ‘Ik sta achter hetgeen wat ik heb gedaan. Die subsidies zijn terecht aangevraagd. En dat ik veel zorgklanten heb en dat er daardoor veel subsidie is aangevraagd…’

