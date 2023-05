De Jong & Laan betrekt nieuw pand in Almelo

De accountants en (belasting)adviseurs van de voormalige vestigingen van de Jong & Laan in Almelo, Vriezenveen en de afdeling Belastingadviseurs uit Nijverdal betrekken maandag een nieuw pand in Almelo aan de A35. Het nieuwe pand van de Jong & Laan in Almelo voldoet aan de laatste duurzaamheidsvereisten en biedt een werkomgeving voor ruim 80 werknemers, meldt het accountantskantoor.

Duurzaam pand

Het pand aan de Twentepoort Oost 59 is in samenwerking met Koopman Vastgoed B.V. nieuw gebouwd. Het voldoet aan de laatste duurzaamheidsrichtlijnen en is onder andere voorzien van een warmtepompsysteem, zonnepanelen, HR++ veiligheidsbeglazing met geautomatiseerde screens, vloerverwarming en oplaadpalen voor de elektrische auto’s.

De Jong & Laan licht toe: ‘De locatie is helemaal van deze tijd: passend bij de duurzaamheidsambities van de Jong & Laan, maar ook bij de ambitie een hele aantrekkelijke werkgever te zijn. Naast duurzame, technologische toepassingen is met deze bouw ook nadrukkelijk rekening gehouden met een fijne, inspirerende en verbindende werkomgeving, meldt de Jong & Laan. Het nieuwe gebouw telt vier bouwlagen met ruime kantoren, een werkcafé, sportfaciliteiten en een tuin met zitplekken. Vanuit deze prettige werkplek gaan de collega’s van de Jong & Laan met verschillende expertises en adviesachtergronden vol energie samen aan de slag voor hun klanten.’