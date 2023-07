Personalia | Voormalig tax partner EY Arjo van Eijsden nieuwe vicepresident Hoge Raad

De ministerraad heeft eind vorige week ingestemd met de voordracht tot benoeming van J.A.R. (Arjo) van Eijsden tot vicepresident van de Hoge Raad.

Arjo van Eijsden wordt de nieuwe vicepresident van de belastingkamer van de Hoge Raad met ingang van 1 september 2023. Sinds 1 november 2020 is hij raadsheer in de Hoge Raad.

EY

Voor zijn overstap naar de Hoge Raad was Van Eijsden werkzaam in de fiscale adviespraktijk. Van 1997 tot 2008 was hij belastingadviseur bij Ernst & Young Belastingadviseurs, van 2008 tot 2020 was hij partner tax bij de belastingadviestak van het Big Four-kantoor.

Foto: Hoge Raad