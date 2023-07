‘Behandel Wet toekomst accountancysector ondanks val kabinet toch’

Nadat de NBA de Kamer al eerder oproep de wet toekomst accountancysector alsnog te behandelen, sluiten VEB en Eumedion zich bij die oproep aan. Op woensdag is er een brief naar Den Haag verstuurd met de oproep deze wet niet controversieel te verklaren.

Direct na het zomerreces moet de Tweede Kamer besluiten welke wetsvoorstellen in de demissionaire periode wel en niet behandeld kunnen worden. Plannen waarover regeringspartijen en oppositie sterk van mening verschillen worden in de regel ‘controversieel’ verklaard, wat betekent dat ze blijven liggen tot er een nieuw kabinet is aangetreden. Dat kan vele maanden duren. In die tijd wordt er niet over controversieel verklaarde wetsvoorstellen gedebatteerd, laat staan dat er gestemd wordt.

Niet controversieel

In hun gezamenlijk schrijven roepen NBA, de Vereniging van Effectenbezitters en beleggersbelangenclub Eumedion de huidige Tweede Kamerleden op om de wet toekomst accountancysector niet controversieel te verklaren. De organisaties schetsen de ontstaansgeschiedenis van het wetsvoorstel en de noodzaak om de kwaliteit van de wettelijke controle te verhogen. ‘Verschillende instrumenten die de kwaliteit bevorderen liggen vast in het wetsvoorstel wet toekomst accountancysector. Wij juichen deze maatregelen ter verbetering van de kwaliteit toe,’ aldus NBA, VEB en Eumedion.

Gedegen proces

Het concept-wetsvoorstel is zomer 2021 ter consultatie gegaan. Daarna is het wetsvoorstel in de ministerraad van 15 juli 2022 besproken en vervolgens gedeeld met de Raad van State (RvS) voor advies. De Autoriteit Persoonsgegevens en de RvS hebben beide eind 2022 hun wetgevingsadvies gepubliceerd. Op basis van het RvS-advies en verzoek van de Tweede Kamer is in juli 2023 ook nog een MKB-toets uitgevoerd op de wet. ‘Het proces ter voorbereiding van het wetsvoorstel is met grote zorgvuldigheid doorlopen’, schrijven de drie organisaties. ‘De urgentie is evenwel niet verminderd. Een spoedige behandeling van het wetsvoorstel komt de reputatie van de Nederlandse kapitaalmarkt ten goede. Die wens is de afgelopen jaren zowel vanuit de coalitie als de oppositie verwoord. Het maatschappelijk draagvlak voor het wetsvoorstel is stevig. Wij dringen er daarom op aan dat de val van het kabinet niet leidt tot uitstel van de parlementaire behandeling van dit wetsvoorstel.’

VOR

De NBA drong er kort na de val van het kabinet al op aan de wet niet controversieel te verklaren. Ook gaat de NBA er vanuit ‘dat maatschappelijke partijen betrokken bij de aanpassing van de Nederlandse Corporate Governance code met een ‘Verklaring Omtrent Risiciobeheersing’ samen met de NBA hun verantwoordelijkheid blijven nemen om dat proces succesvol af te ronden’.

Daarnaast zal de NBA ‘als publiekrechtelijke organisatie (met verordenende bevoegdheden), bezien welke initiatieven wij zelf kunnen nemen om noodzakelijke maatregelen, zoals de ontwikkeling van een nieuw beroepsprofiel, het aantrekkelijker maken van de opleiding, implementatie van de International Standard on Quality Management (ISQM) en de rol van accountant bij de invoering van de Corporate Sustainabilty Reporting Directive (CSRD), effectief in te voeren’, aldus de beroepsorganisatie.

Lees hier de brief.

Bron: NBA