Bij ABAB moeten ook bestaande klanten hun impact blijven aantonen

ABAB heeft zich vorig jaar verder ontwikkeld in het invullen van de eigen pay-off ‘Van betekenis’, zegt CEO Ronald Meijers. Dat uit zich in focus op innovatie en mensen, maar ook op klanten – en soms betekent dat in overleg afscheid nemen van klanten. Want die moeten ook van betekenis zijn: ‘Wanneer we met plezier voor onze klanten werken, kunnen we nog betere dienstverlening bieden.’

Meer omzet draaien? Dat is niet waar Meijers’ focus ligt. Zijn organisatie stuurt al een tijdje niet meer primair op winst, maar op impact. Dat neemt niet weg dat de in 2022 gestegen inkomsten welkom zijn bij de top 15 -speler in accountancy. De omzetgroei zit met name in fiscaal advies en innovatieadvies, terwijl op het traditionele terrein van de accountancy een kleine krimp werd geboekt. Maar dat is dus niet waar het om draait, benadrukt Meijers: ‘Ik vraag me af wat er moet gebeuren om de focus bij de buitenwereld te verleggen van omzet- en winstcijfertjes naar datgene wat er écht toe doet, zoals duurzaamheid en van betekenis zijn voor je klant.’

Niet altijd kiezen voor de hoogste bieder

Feit blijft dat omzet eenvoudig te meten is en impact (nog) wat minder. Al gaat dat met de CSRD-richtlijnen voor duurzaamheidsverslaggeving wel veranderen. In de toegenomen inkomsten uit innovatieadvies schemert echter wel de grotere aandacht voor impact door: die maak je bijvoorbeeld door te innoveren, geeft Meijers aan. ‘We zijn afgelopen jaar gegroeid door de overname van SUBtracers, dat actief is in innovatieadvies, financiering en subsidies. Het is inmiddels samengegaan met onze dochter Epiic. We zijn blij dat we die stap hebben kunnen zetten, want private equity is ook geïnteresseerd in die sector. En partijen kiezen dan soms voor de hoogste bieder, maar dat is gelukkig niet altijd de doorslaggevende factor. Bij SUBtracers was onze innovatiegerichtheid doorslaggevend.’

Om toch nog even op de cijfers te blijven hangen: de kosten stegen vorig jaar ook bij ABAB. ‘We hebben meer uitgegeven aan personeelskosten. Wij delen meer van de welvaart met onze mensen’, licht Meijers toe. ‘Zoals iedereen hebben wij ook last van de krappe arbeidsmarkt, maar het gaat wel beter. De instroom was in de tweede helft van het jaar hoger dan de uitstroom, al hebben we nog altijd meer dan honderd vacatures.’

Openheid over uitstroom

De uitstroom van medewerkers probeert ABAB te beperken door het bestaan van die ‘achterdeur’ nu juist niet angstvallig te verzwijgen . ‘Wij proberen onze mensen zoveel mogelijk te stimuleren om carrièrewensen te bespreken met hun leidinggevenden. Ook als ze elders aan de slag kunnen; openheid over aanbiedingen van andere werkgevers moet normaal worden. Wij realiseren ons dat we in feite een opleidingsbureau zijn. We investeren veel geld in ons talent. We hebben opleidingsprogramma’s voor net afgestudeerden en studenten. Maken ze snel daarna een overstap, dan hebben we daar misschien nadeel van. Maar we zien ook de positieve kant: als we niet in opleiding investeren, missen we ook het voordeel als iemand wel bij ons blijft en het maakt ons aantrekkelijk voor jong talent.’

Als het ooit een moment was om accountant te willen worden, is het nú wel

De aantrekkelijkheid van het accountantsberoep is voor Meijers geen vraagstuk, ook al loopt het imago geregeld een deuk op. ‘Als het ooit een moment was om accountant te willen worden, is het nú wel. Ons beroep is relevanter dan ooit. We gaan voor bedrijven de duurzaamheidscontrole doen: dat wordt heel uitdagend, maar het is ook heel fascinerend.’

Om aantrekkelijk te blijven als werkgever, ontwikkelt ABAB zich onder meer tot Feedback Company, zegt Meijers. ‘Als je in staat bent om op een goede manier feedback te geven en te ontvangen, heb je de grootste kans op permanente kwaliteitsverbetering. We zijn daar nu tweeënhalf jaar mee aan het oefenen en wij schuiven daarin op. Het is alleen niet eenvoudig om vast te stellen of we beter zijn geworden.’ Daarom vindt Meijers vooral de feedback interessant van medewerkers die zijn vertrokken en na enkele jaren weer terugkeren. ‘Zij kunnen de vergelijking het beste maken.’

Te weinig mensen of te veel klanten?

Bij ABAB wordt het credo ‘van betekenis zijn’ op medewerkersniveau hooggehouden. ‘Wij vragen al onze mensen wat dat voor hen inhoudt, van betekenis zijn. En hoe betekenisvol zij hun werk vinden. Daardoor is iedereen er bij ons bewust mee bezig.’ Meijers vindt overigens ook dat je de arbeidsmarktkrapte van een andere kant kunt bekijken. ‘Als we meer werk dan medewerkers hebben, dan kun je misschien ook concluderen: we hebben niet te weinig medewerkers, maar te veel klanten.’

Klantselectie

En die klanten krijgen ook te maken met de invulling van het motto ‘Van betekenis’, geeft Meijers aan. ‘Wij vinden dat niet alleen wij van betekenis voor de klant moeten zijn, de klant moet ook van betekenis zijn voor ons. Daarom hebben we een klantselectietool ontwikkeld. Die tool kijkt naar drie punten: Betekenisgedreven, Innovatief en Geliefd. Door deze punten te evalueren, kunnen we beslissen of een samenwerking met een bedrijf passend is. Ons doel is om met plezier samen te werken, omdat we geloven dat het zal leiden tot een nog betere dienstverlening voor onze klanten.’

Niet alleen met nieuwe klanten, maar ook met bestaande klanten gaat ABAB het gesprek aan: ‘We gaan bij al onze klanten langs; we hebben er nu duizend gehad en er zijn er nog vijfduizend te gaan. Het is niet zo dat wij eenzijdig bepalen dat we afscheid nemen van een klant, maar we kijken wel kritisch of we in de samenwerking wederzijds nog van betekenis zijn voor elkaar.’