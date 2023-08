Succes voor administratiekantoor in hoger beroep tegen aansprakelijkheid te late NOW-aanvraag

De enkele omstandigheid dat een overeenkomst van opdracht over het verrichten van boekhoud- en administratieve werkzaamheden tot stand is gekomen, impliceert niet dat een administratiekantoor ook verplicht was een NOW-1 aanvraag (tijdig) in te dienen. Bovendien staat niet vast aan wie de opdracht werd verstrekt. Met dat oordeel pleit het gerechtshof ’s-Hertogenbosch een administratiekantoor vrij in een zaak die door een cateringbedrijf was aangespannen. De rechtbank oordeelde eerder nog dat het administratiekantoor juist wel aansprakelijk was.

Het administratiekantoor gebruikte dezelfde handelsnaam als het administratiekantoor van een zakenpartner. Ten behoeve van het cateringbedrijf zou een NOW-1 subsidie worden aangevraagd. De aanvraag moest vóór 5 juni 2020 door het UWV zijn ontvangen. Dat gebeurde echter niet op tijd en de te laat ingediende aanvraag werd door het UWV dan ook afgewezen.

Rechtszaak

Het cateringbedrijf stelde daarna het administratiekantoor aansprakelijk en vroeg om betaling van € 19.612,- schadevergoeding. De kantonrechter stelde in een vonnis van 12 mei 2022 dat het administratiekantoor aansprakelijk is voor het niet tijdig doen van de NOW-1 aanvraag en de daaruit voortvloeiende schade.

Hoger beroep

Het administratiekantoor ging in hoger beroep en protesteerde bij het hof tegen het oordeel van de kantonrechter dat er een overeenkomst tussen het kantoor en het cateringbedrijf tot stand is gekomen van opdracht tot het verrichten van boekhoud- en administratieve werkzaamheden en dat niet in geschil is dat de overeenkomst ook het aanvragen van de NOW-1 subsidie heeft omvat.

Het hof is van oordeel dat dat bezwaar slaagt. Als het cateringbedrijf stelt dat een partij is tekortgeschoten in de nakoming van een contractuele verbintenis, dient zij te stellen met wie zij datgene is overeengekomen waarin de wederpartij tekort is geschoten. Dat is onvoldoende het geval, oordeelt het hof.

Opdrachtovereenkomst

De enkele omstandigheid dat het cateringbedrijf aan de dga of het administratiekantoor opdracht heeft gegeven om de boekhouding, loonadministratie, belastingaangiften en jaarrekeningen te verzorgen betekent nog niet dat aan de dga of het administratiekantoor ook opdracht is gegeven de NOW-1 aanvraag in te dienen. Deze subsidieregeling is pas ingevoerd nadat de opdracht tot het uitvoeren van de hiervoor genoemde werkzaamheden tot stand was gekomen. Bij het geven van die opdracht kan dus nog niet zijn voorzien dat de dga of het administratiekantoor deze aanvraag moesten indienen. Dat de overeenkomst van opdracht zo ruim was geformuleerd dat subsidieaanvragen (als in de toekomst mogelijk te verwachten werk) er ook onder zouden vallen, is niet gesteld. De enkele omstandigheid dat de genoemde overeenkomst van opdracht tot stand is gekomen, impliceert dus niet dat de dga en/of het administratiekantoor ook verplicht was/waren de NOW-1 aanvraag (tijdig) in te dienen.

Wanneer – gelet op de betwisting door het administratiekantoor – niet kan worden vastgesteld dat het cateringbedrijf aan het administratiekantoor opdracht heeft gegeven om de NOW-1 subsidie aan te vragen, kan ook niet worden geoordeeld dat het administratiekantoor in de nakoming van een dergelijke opdracht is tekortgeschoten.

Het hof wijst de gevorderde schadevergoeding dan ook af.