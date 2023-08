Minister Kaag (Financiën) en staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) hebben de Tweede Kamer geïnformeerd over de fiscale maatregelenlijst 2023. Dit is een overzicht van mogelijke fiscale maatregelen, ter ondersteuning van het opstellen van verkiezingsprogramma’s.

De maatregelenlijst is bedoeld als technische ondersteuning voor politieke keuzes en bevat geen oordeel over de wenselijkheid van maatregelen. Het overzicht is in een kort tijdsbestek tot stand gekomen op basis van beschikbaar materiaal en is geen complete lijst van mogelijke fiscale maatregelen. Het overzicht is mede gebaseerd op verschillende rapporten die de afgelopen jaren zijn verschenen, zoals het interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) Vermogensverdeling, het IBO klimaat, het rapport ‘Bouwstenen voor een beter belastingstelsel’, en het rapport ‘Aanpak fiscale regelingen’. Maatregelen uit bovengenoemde rapporten dienen ook niet-financiële beleidsdoelen (bijv. CO2 reductie), impact op deze doelen is niet in deze lijst meegenomen, maar kan teruggevonden worden in (de fiches van) de verschillende rapporten.

De Fiscale maatregelenlijst 2023 is online gezet op rijksfinancien.nl en is hier te vinden (pdf).

Kamerbrief over Fiscale maatregelenlijst 2023