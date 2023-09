B&S: ‘KPMG won het van Mazars’

Het beursgenoteerde handelshuis zat na het opstappen van Deloitte maanden zonder controlerend accountant. Begin juli werd KPMG als nieuwe accountant aangesteld. Beleggersvereniging VEB stelde er vragen over aan B&S en kreeg deze week antwoord.

Begin juli maakte de net aangetreden B&S-bestuursvoorzitter Peter van Mierlo bekend dat het handelshuis een opvolger had gevonden voor controlerend accountant Deloitte. KPMG zal de komende vijf jaar de jaarrekening van B&S controleren.

Vragen

De VEB wilde zowel van B&S als KPMG weten wat zich rondom de onorthodoxe (want snelle) accountantswissel heeft afgespeeld. De beleggersclub wilde bijvoorbeeld weten met welke accountantsorganisaties B&S allemaal gesprekken heeft gevoerd om Deloitte te vervangen, waarom KPMG uiteindelijk de voorkeur kreeg, hoe KPMG de transitie aanpakt en welke bijzondere aandachtspunten KPMG uit het overleg met voorganger Deloitte heeft gehaald.

Antwoorden

Bijna drie weken na dato heeft B&S een reactie op zijn website geplaatst. B&S merkt daarbij op dat KPMG niet rechtstreeks richting beleggers reageert. Het B&S-bestuur beantwoordt de vragen die specifiek aan KPMG waren voorgelegd op basis van ‘met KPMG gevoerde gesprekken’. Uit de antwoorden blijkt onder meer dat de strijd vooral ging tussen KPMG en Mazars. KPMG scoorde volgens B&S uiteindelijk beter dan Mazars op criteria als de samenstelling van het controleteam, de controleaanpak voor zaken als IT, ESG (milieu, sociaal en governance) en ‘de werkzaamheden rond posten van de verlies- en winstrekening en balans’. Ook voor ‘gebruik van IT technologie’ tijdens de audit was het voorstel van KPMG in de ogen van B&S overtuigender. Het handelshuis laat weten dat er geen contact is geweest met het Portugese kantoor CFA (waarvoor Value8 onlangs koos).

Meelopen

De accountantswissel bij B&S is niet bepaald volgens het boekje verlopen. Normaal gesproken is het zo dat een beursgenoteerd bedrijf lang van tevoren inspeelt op het afscheid van de accountant. De nieuwe accountant loopt bijvoorbeeld mee met de voorganger tijdens de laatste jaarrekeningcontrole. Dat was bij B&S niet mogelijk omdat het afscheid van Deloitte nogal abrup was. De accountant stopte onmiddellijk na de laatste jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van B&S op 22 mei. Volgens president-commissaris Derk Doijer was de relatie met Deloitte ‘moeizaam’ geworden. Hij liet in het midden wie het initiatief had genomen uit elkaar te gaan.

Schaduwdraaien

Dat er een gat zit tussen het aftreden van de oude boekencontroleur en de benoeming van diens opvolger, betekent dat geen sprake is van een normaal transitieproces, schrijft de VEB op haar website. Zo heeft KPMG niet kunnen meekijken met Deloitte tijdens de controle van de jaarrekening over boekjaar 2022. Op de vraag aan KPMG of dit als een beperking wordt ervaren, laat KPMG weten ‘de voorkeur te geven aan schaduwdraaien tijdens het laatste controlejaar van de vertrekkende accountant’. B&S beschouwt dit zelf overigens niet als een beperkende factor, zo meldt het bedrijf in de reactie. Het B&S-bestuur zegt ‘rapporten van Deloitte over 2022’ met KPMG te hebben gedeeld.

Gesprekken

In de schriftelijke reactie schrijft B&S dat KPMG over de redenen van de breuk ‘in het kader van zijn klantacceptatieproces heeft gesproken met Deloitte’. Wat er inhoudelijk tussen beide partijen aan informatie is gewisseld, wordt niet duidelijk. Wel zou Deloitte daarbij hebben aangegeven dat het destijds de eigen bevindingen uit 2022 heeft gerapporteerd aan de ‘met governance belaste personen’ (bijvoorbeeld het bestuur en commissarissen, red.) bij B&S. Die punten moeten inmiddels dus ook KPMG bereikt hebben aangezien KPMG ‘het controlerapport van de audit over 2022 heeft gelezen’, aldus het bedrijf.

B&S bevestigt in zijn reactie dat KPMG dit controlejaar bijzondere aandacht heeft voor ‘transacties met gelieerde partijen’. Risico’s rond mogelijke niet-zakelijke transacties met verbonden partijen waren ook voor Deloitte de afgelopen drie jaar al een key audit matter. Dat komt doordat B&S ieder jaar voor vele miljoenen euro’s goederen inkoopt en vastgoed huurt van andere vennootschappen van oprichter en grootaandeelhouder Willem Blijdorp (68 procent van de aandelen). Een meer gedetailleerde risicobeoordeling moet nog plaatsvinden en ook moet KPMG gaan inschatten hoe het met deze risicobeoordeling rekening houdt in de controle over het lopende boekjaar, aldus B&S: ‘Dat zal KPMG na de benoeming door de bava doen en KPMG verwacht deze procedures tegen het einde van augustus of begin september te doen’.