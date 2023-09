BDO laat duurzaamste kantoor van Breda bouwen

BDO voegt zijn kantoren in Roosendaal en Breda samen. Vanaf medio 2024 nemen de medewerkers hun intrek in een nieuw pand in Breda op het Rithmeesterpark. De bouw van wat het duurzaamste kantoor in de stad moet worden is deze week gestart.

Bij de ontwikkeling van het kantoorpand aan de oostrand van Breda is de focus gelegd op het reduceren van het fossiele energieverbruik en het beperken van de CO2-footprint. Maatregelen zoals triple beglazing, hout-aluminium kozijnen, uitstekende kierdichting, gemetalliseerde binnenzonwering, een energiezuinige klimaatinstallatie met warmtepompen en een PV installatie voor het opwekken van (groene) stroom resulteren in een energieneutraal gebouw. Het kantoor wordt ontwikkeld en gerealiseerd door Winters bouw & ontwikkeling. Het architectonisch ontwerp is van Rienks Architecten en het constructief ontwerp is van Van Boxsel Engineering.

Houten casco

Door de toepassing van een volledig houten casco, bestaande uit CLT-verdiepingsvloeren en -wanden en gelamineerde houten kolommen en liggers, wordt de CO2-footprint van het gebouw fors gereduceerd t.o.v. een traditioneel gebouw op basis van beton, steen en staal. Daarnaast slaat hout ook CO2 op. In de houten constructie van het gebouw wordt 595.000 kg CO2 opgeslagen, wat gelijk staat aan de uitstoot van het gemiddeld jaarlijks elektriciteitsverbruik van 661 huishoudens.

Net Zero in 2035

BDO Nederland wil in 2035 volledig ‘Net Zero’ opereren, wat betekent dat de CO²-uitstoot tot een minimum is gereduceerd en de rest, de absoluut onvermijdelijke uitstoot, wordt gecompenseerd door middel van CO²-compensatieprojecten. Bij die ambitie sluit het nieuwe pand op het Rithmeesterpark volledig aan. De keuze voor de nieuwe BDO-huisvesting is daarnaast ingegeven door de nieuwe manier van werken en de veranderende functie van het kantoor. Door hybride werken, plaatsonafhankelijk op basis van wat het beste past bij de werkzaamheden en voorkeur, verandert het kantoor van vaste werkplek naar voornamelijk een ontmoetingsruimte voor samenwerken, kennisdelen en flexibel werken.

Inspireren

Wethouder Carla Kranenborg–van Eerd: ‘Eigentijdse, duurzame plekken die goed bereikbaar zijn: daar wil je werken. En dat is precies waar wij ons voor inzetten in Breda. Hier, op het Rithmeesterpark, zitten al diverse bijzondere bedrijven en BDO en Winters voegen hier straks in één klap het duurzaamste kantoor van Breda aan toe. Dat vind ik geweldig en ik weet zeker dat dit ook andere bedrijven kan inspireren om verder te verduurzamen.’

Door de samenvoeging van de kantoren in West-Brabant wil BDO haar positie in de regio verder versterken en een uitdagende werkomgeving creëren voor (nieuw) talent.