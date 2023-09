Kwart bedrijven voorziet meevaller door uitstel BOR-maatregelen

Het uitstel van de door het gevallen kabinet geplande maatregelen om de Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) te versoberen, gaat 28 procent van de bedrijven de komende drie jaar een fiscale meevaller opleveren. Dat is een van de conclusies die softwareaanbieder Nextens trekt uit een onderzoek onder 850 financieel verantwoordelijken.

Hoop op meer uitstel

Een andere uitkomst is dat 50 procent van de ondervraagden er niet blij mee is dat het invoeren van het nieuwe stelsel in box 3 op basis van werkelijk rendement door de val van het kabinet wordt uitgesteld. En de financieel verantwoordelijken hopen op meer uitstel: 52 procent hoopt dat ook de verlaging van het aftrekpercentage EIA (Energie-investeringsaftrek) en de verlaging van het plafond maximaal investeringsbedrag uitgesteld worden.

Opluchting over mager fiscaal pakket

Omdat 38 procent van de ondervraagde organisaties veel werk zegt te hebben gehad aan de fiscale veranderingen uit het belastingpakket van vorig jaar, is meer dan de helft (51 procent) opgelucht dat er dit jaar waarschijnlijk geen grote fiscale wijzigingen komen. De extra tijd kunnen ze dan besteden aan het uitzoeken van wat voor hen de fiscale gevolgen zijn van de overgang naar de Wet toekomst pensioenen: die zijn voor 56 procent nog ongewis.