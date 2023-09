Dat is pech, voorwaardelijk pensioen weg. Of is de werkgever aansprakelijk?

Een werknemer treedt acht maanden voor zijn pensioendatum bij een nieuwe werkgever in dienst op initiatief van die werkgever. Zijn oude werkgever was aangesloten bij het bedrijfstakpensioenfonds in de vleessector. Daar had de werknemer een voorwaardelijk pensioen.

Door zijn overstap verliest de werknemer dat voorwaardelijk pensioen bij pensioenfonds VLEP. In zijn nieuwe arbeidsovereenkomst staat dat de werkgever de afspraken zal overnemen. Het hof moet oordelen of de nieuwe werkgever aansprakelijk is voor de pensioenschade van de werknemer.

Een werknemer is in 1986 als chauffeur in dienst getreden bij Luvac. Vanaf 2010 is hij nog de enige werknemer. Luvac is aangesloten bij het bedrijfstakpensioenfonds in de vleesindustrie (VLEP). De werknemer is in 2014 verteld dat Luvac zal worden opgeheven. Hem wordt voorgesteld om per 1 november 2014 bij FNGM in dienst te treden. De werknemer gaat akkoord. FNGM is niet aangesloten bij VLEP. Voor de werknemer wordt een pensioenvoorziening bij Delta Lloyd getroffen.

Dat is pech

In de arbeidsovereenkomst met FNGM staat dat afspraken en opgebouwde gewoonterechten vanuit Luvac BV zullen worden overgenomen. In 2015 informeert Pensioenfonds VLEP de werknemer dat zijn deelneming aan de pensioenregeling is geëindigd en dat hij niet meer in aanmerking komt voor een voorwaardelijk pensioen. Dat is er één in de categorie: dat is pech, voorwaardelijk pensioen weg. Had de werknemer 8 maanden langer deelgenomen bij VLEP tot zijn pensioendatum, dan had hij het pensioen gekregen. Normaal gesproken geldt bij verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen: geen premie, toch pensioen. Maar voorwaardelijk pensioen is pas pensioen als de werknemer blijft deelnemen tot de pensioendatum (of bij eerdere financiering).

Pensioenschade

De werknemer stelt zowel VLEP als FNGM aansprakelijk voor zijn pensioenschade. Volgens hem is de werkgever tekortgeschoten in de nakoming van de gedane toezeggingen dan wel is in strijd gehandeld met goed werkgeverschap. De kantonrechter heeft de vordering tegen Pensioenfonds VLEP afgewezen. De kantonrechter heeft voor recht verklaard dat FNGM is tekortgeschoten in de nakoming van de door haar gedane toezeggingen en haar verplichtingen op grond van goed werkgeverschap. De rechter oordeelt dat FNGM aansprakelijk is voor de daardoor geleden en te lijden schade.

Hoger beroep

De werkgever gaat daarop in hoger beroep. Werkgever en werknemer zijn het er volgens het hof (ECLI:NL:GHDHA:2023:1244) over eens dat de uitdiensttreding van de werknemer bij Luvac per 1 november 2014 in de weg heeft gestaan aan de toekenning van zijn aanspraak op voorwaardelijk (extra) pensioen door Pensioenfonds VLEP bij de pensionering van werknemer op 1 juli 2015. Het hof komt tot dezelfde conclusie als de kantonrechter. In de arbeidsovereenkomst stond dat afspraken en opgebouwde gewoonterechten vanuit Luvac BV zullen worden overgenomen door FNGM. De werknemer mocht er redelijkerwijs op vertrouwen dat hij geen nadeel zou ondervinden als gevolg van de overstap van Luvac naar FNGM. De werkgever had moeten waarschuwen voor de pensioengevolgen. Van de werknemer mocht geen pensioenkennis worden verwacht.

Conclusie

Dat is pech, voorwaardelijk pensioen weg. Dat kon doordat de werknemer 8 maanden voor zijn pensioen uit dienst trad. Toch was de werkgever aansprakelijk voor de pensioenschade van de werknemer. De werkgever had het initiatief voor de overstap genomen en beloofd de afspraken en gewoonterechten over te nemen. Een werkgever die een werknemer overneemt en de pensioengevolgen niet in kaart brengt, kan een pensioenverrassing wachten. En dat zijn meestal geen leuke verrassingen.

Prof. mr. drs. Mark Heemskerk EPP CFP ©, hoogleraar pensioenrecht Radboud Universiteit Nijmegen, advocaat-partner bij held advocaten en raadsheer-plaatsvervanger in het hof Den Bosch.