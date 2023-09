Ex-accountancystudent handelde in illegaal vuurwerkhandel

Het Openbaar Ministerie wil dat de 23-jarige Gio C. uit Beuningen, voormalig student accountancy, een jaar achter de tralies verdwijnt voor de handel in illegaal vuurwerk.

De politie viel op 14 december 2021 het ouderlijk huis van Gio C. in, waar de accountancystudent 29 kilo illegaal vuurwerk in een kast bleek te hebben verstopt. In de schuur lagen 138 lanceerbuizen voor mortiergranaten en in een pluche beer vonden agenten 2350 euro.

Online

De man handelde vooral online in illegaal vuurwerk, stelde het Openbaar Ministerie tijdens de rechtszaak deze week. Hij was de beheerder van een flink aantal verkoopgroepen op de berichtenapp Telegram, en ‘moderator’ van weer andere groepen. Bij in totaal twintig verkoopgroepen speelde de Beuningenaar een grote rol. Hij verwijderde deelnemers uit de groep, bijvoorbeeld als vermoed werd dat die persoon van de politie was. Hij zei wat mensen moesten doen als ze aangehouden werden bij de overdracht van vuurwerk. En hij verkocht zelf ook het een en ander, aldus het OM.

‘Zware eis’

Vanaf zijn aanhouding werkte Gio C. mee, behalve als hem werd gevraagd om namen van vuurwerkverkopers. De jongeman zei nu te beseffen dat het illegaal is wat hij deed. Het OM noemde de voormalige student een spin in het web ‘in een bedrijfstak waar veel geld in omgaat en die een extreem gevaar voor de samenleving oplevert’. De advocaat van Gio C. vond de strafeis (anderhalf jaar cel waarvan zes maanden voorwaardelijk) opvallend hoog voor iemand die niet eerder voor de rechter stond. Hij vroeg zich af of de voorbereidingshandelingen van zijn cliënt om de verkoop van illegaal vuurwerk mogelijk te maken, op deze manier strafbaar is. ‘En ik houd mijn hart vast als hij in gevangenis komt te zitten.’ De uitspraak is op 9 oktober.

