Sekswerkers kunnen makkelijker zakelijke rekening openen

Het wordt voor sekswerkers eenvoudiger om een zakelijke rekening te openen. Dat zijn de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en toezichthouder DNB overeengekomen met vertegenwoordigers van sekswerkers.

Sekswerkers ondervinden nu vaak problemen bij het openen van een zakelijke bankrekening, omdat er veel met contant geld wordt afgerekend. De bank weet daardoor niet waar het geld vandaan komt en dat is strijdig met de antiwitwaswetgeving. Om dat te voorkomen mogen banken voortaan de belastingaangifte van de sekswerker gebruiken om te bepalen waar de inkomsten vandaan komen. Voorwaarde is wel dat de sekswerker er een goede boekhouding op nahoudt en ingeschreven is bij de Kamer van Koophandel.

Ook btw-aangifte bruikbaar

Banken, belangenverenigingen en DNB hadden rondetafelgesprekken gehouden over het klantonderzoek dat banken moeten doen om de risico’s op witwassen te beoordelen. De NVB heeft de resultaten van die gesprekken verwerkt in een nieuwe Sector Standaard voor risicogebaseerd klantonderzoek bij sekswerkers. Met de belastingaangifte kunnen banken nu bepalen waar de inkomsten vandaan komen. ‘Dus als een sekswerker, naast een goede boekhouding en een inschrijving bij de Kamer van Koophandel, ook de aangifte voor de inkomstenbelasting – of als deze nog niet beschikbaar is de btw-aangifte - kan aanleveren dan vergemakkelijkt dat het openen van een bankrekening’, aldus de NVB.