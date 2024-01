Franse fiscus wil LVMH niet meer vervolgen 

De Franse belastingdienst staakt haar onderzoek naar luxegigant LVMH wegens vermeende belastingontduiking. De zaak begon in 2019 met een inval van de Franse fiscus bij LVMH, maar was feitelijk kansloos geworden na een uitspraak van het Hof van Cassatie in februari 2023.

Die uitspraak van het Hof van Cassatie leek juist gunstig voor de Franse fiscus. Het Hof zette namelijk een streep door een eerder vonnis. Dat oordeelde dat een belastinginspectie van LVMH in 2019 ongeldig was en dat de Franse belastingdienst alle in beslag genomen documenten moest retourneren. Het Hof van Cassatie verwees de partijen terug naar het Hof van Beroep in Parijs.

‘Verrassing is weg’

Desondanks heeft de Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) volgens een bron bij het ministerie besloten de zaak niet door te zetten. Volgens de zegspersoon heeft onderzoek naar vermeende belastingontduiking alleen zin als er sprake is van een zeker verrassingseffect. Daar is nu, vier jaar na dato, geen sprake meer van. ‘Er zou een risico zijn dat we de betreffende documenten niet zouden vinden’, aldus de bron.

De Direction Nationale d’Enquêtes Fiscales (DNEF) had in september 2019 een huiszoeking gedaan bij verschillende vestigingen van de Franse luxereus. De Franse fiscus wilde onder meer de rol onderzoeken van een Belgische vennootschap, LVMH Finance Belgique SA (LFB). In 2020 verklaarde het Hof van Beroep de huiszoeking echter ongeldig. De DNEF moest alle in beslag genomen documenten teruggeven en mocht geen kopie houden.

Partnerschap

Behalve het weggevallen verrassingseffect heeft de Franse fiscus nog een andere reden om LVMH niet te vervolgen voor belastingontduiking. In 2022 zijn beide partijen een fiscaal partnerschap aangegaan. LVMH heeft beloofd fiscaal transparanter te zijn met als doel mogelijke problemen in de toekomst te voorkomen. De deal is geen belemmering voor eventuele belastingcontroles van de Franse fiscus.