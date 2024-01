Deloitte: Leiden holt zichzelf voorbij met torenhoge ambities

De gemeente Leiden lijkt iets verblind door zijn eigen ambities. Planningen worden niet gehaald, de investeringsagenda is veel te ambitieus en ondertussen zijn fouten gemaakt met het inboeken van subsidies. Dat staat in een rapportage van huisaccountant Deloitte waarover het Leidsch Dagblad schrijft.

Het accountantsbureau controleerde de Leidse boeken tussentijds, ter voorbereiding op de jaarrekening van 2023 en om het stadsbestuur te adviseren over de kwaliteit van de gemeentelijke processen en procedures. Het rapport legt de vinger op de zere plek: de stad heeft al jaren enorme ambities, maar slaagt er eigenlijk nooit in ze volgens planning uit te voeren. Tussen de regels door adviseert Deloitte de gemeente Leiden om realistischer te zijn.

Realistisch worden

De planning lag de afgelopen vier jaar steeds twee tot drie keer hoger dan de realiteit. En de planning voor de kómende vier jaar ligt nog veel hoger. In 2027 wil de gemeente de waarde van haar materiële vaste activa laten oplopen met 411 miljoen euro – een groot deel daarvan bestaat uit investeringen – tot ruim 1,4 miljard. Als de gemeente dat echt wil waarmaken, moet Leiden zijn eigen ambities serieuzer nemen. Allereerst dient het ambtenarenapparaat flink te worden uitgebreid, stelt Deloitte. Ook moet erin rekening gehouden worden met de capaciteit van andere betrokkenen, zoals nutsbedrijven en marktpartijen. ’Goede planning, prioritering en communicatie zijn dan ook cruciaal voor de beheersing van dergelijke investeringsprojecten’, schrijft Deloitte. ’Wij achten deze ambitie uitdagend, gezien de huidige arbeidsmarkt, de macro-economische ontwikkelingen, en de overige uitdagingen die op uw gemeente afkomen.’

Subsidie

Deloitte constateert verder dat de gemeente fouten heeft gemaakt bij het inboeken van subsidies. Eenmalige subsidies zijn soms als jaarlijkse subsidies aangemerkt en vice versa. Partijen zonder formele aanvraag of verantwoording recht zouden hierdoor subsidie kunnen claimen. Afgesproken is dat de gemeente de subsidieboekhouding controleert ’om zo vast te stellen of dit vaker voorkomt en zo de juistheid van de subsidieverstrekkingen (en eventuele terugvorderingen) te waarborgen’.

Gebruikersrechten

De gemeente moet ook de gebruikersrechten van ambtenaren van de gemeentelijke softwarepakketten beter controleren. Bij twee van die pakketten is er één manager die de gebruikersrechten van 800 tot 1000 gebruikers moet controleren. Dat is ondoenlijk, stelt Deloitte.

Bron: Leidsch Dagblad