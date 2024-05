Wolters Kluwer introduceert Twinfield DossierFlow in Nederland

Met Twinfield Dossier Flow heeft Wolters Kluwer een cloud-gebaseerde oplossing voor het verzamelen van klantinformatie in Nederland gelanceerd.

De tool houdt documenten bij die door klanten worden opgestuurd om ze te helpen bij taken zoals het opstellen van financiële overzichten of belastingaangiften, en geeft aan of dossiers compleet zijn of dat er meer informatie nodig is.

“Accountants staan voor een constante uitdaging om de informatie die ze nodig hebben van hun klanten tijdig en op een veilige en efficiënte manier te ontvangen. Gegevens ophalen en opslaan ter ondersteuning van financiële overzichten, audits en belastingaangiften kan zeer arbeidsintensief en tijdrovend zijn,” zegt Bas Kniphorst, Executive Vice President and Managing Director, Wolters Kluwer TAA Europa. “Twinfield DossierFlow versnelt het proces echt en biedt een efficiënte, eenvoudige en veilige oplossing voor het stroomlijnen van de collectie en het verwerken van klantgegevens.”

DossierFlow maakt deel uit van de Wolters Kluwer Twinfield-familie van accounting producten en kan worden gebruikt als een stand-alone oplossing. DossierFlow is eenvoudig via een API te verbinden met andere softwaretools.

Dashboard toont overzicht van voortgang vragenlijsten

De kern van DossierFlow bestaat uit sjablonen voor vragenlijsten waarmee klantgegevens uitgevraagd en aangeleverd kunnen worden. Accountants kunnen deze vragenlijsten in real time aanpassen door vragen of onderwerpen toe te voegen, te verwijderen of te wijzigen. Het product biedt een dashboard met een overzicht van de voortgang van alle vragenlijsten, zodat gebruikers snel kunnen zien welke informatie is ontvangen, waar de brondocumenten zich bevinden en welke klantdossiers zijn ingevuld en beoordeeld.

Wanneer ze updates van klanten ontvangen, kunnen gebruikers op het accountantskantoor vragenlijsten direct aanpassen, via een volledig controletraject, waardoor het niet meer nodig is om e-mails heen en weer te sturen om gegevens op te vragen. DossierFlow helpt daarmee een einde te maken aan gefragmenteerde informatie uit verschillende bronnen.

Veilig bestanden opslaan en overdragen

Het product maakt constante communicatie met klanten en een dagelijks overzicht van statusupdates mogelijk. Het biedt ook veilige overdracht en opslag van bestanden met SOC (Service Organization Control) type 1 en 2 certificering, algemeen erkende normen voor informatiebeveiliging.

“Het is goed onderbouwd dat de werkdruk van accountants in Nederland en elders toeneemt, waardoor de toch al hoge stressniveaus nog verder stijgen,” aldus Kniphorst. “Een oplossing als DossierFlow kan helpen deze problemen voor accountants aan te pakken. Het spaart tijd uit en verhoogt de productiviteit, en er wordt ook preciezer gewerkt.”