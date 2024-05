Countus Audit breidt uit naar Wageningen

Countus Audit, onderdeel van het gelijknamige accountantskantoor, heeft de deuren geopend bij de vestiging van Countus in Wageningen. Het is de tweede vestiging van het in 2022 juridisch afgesplitste bedrijfsonderdeel.

Countus is top 20-speler in accountancy, maar in audit staat het bedrijf (nog) niet in de top 30. De omzet was in 2022 iets meer dan 2 miljoen euro. Ambitie is er wel op dat vlak, want in 2022 is de controlepraktijk juridisch afgesplitst en het doel is om te groeien naar een praktijk met 100 medewerkers. Tot nu toe had Countus Audit alleen een vestiging in het hoofdkantoor van de groep in Zwolle, maar nu is een tweede vestiging geopend in Wageningen. Ralph Uenk is locatieverantwoordelijke.

Met de nieuwe vestiging hoopt Countus Audit personeel aan te trekken in de omgeving Utrecht en de provincie Gelderland. ‘En natuurlijk is het mooi meegenomen dat we dichterbij de klanten zitten in de omgeving Gelderland en Utrecht’, aldus Tjibbe van der Veer, directeur van Countus Audit. ‘We hebben in 2023 een nieuwe strategie gevormd waarbij een duidelijke groeiambitie hebben gesteld. Om deze groei te verwezenlijken, is uitbreiding in personeel en locaties noodzakelijk. Wageningen is daarin de eerste belangrijke stap.’

In de toekomst wordt ook gemikt op een samenwerking met Countus Barneveld-Ede, het voormalige JonkerFieret.