Driekwart ondernemers werkt aan hogere productiviteit

Driekwart van de ondernemers neemt maatregelen om de productiviteit binnen hun bedrijf te verhogen, meldt het CBS. Het gaat vooral om investeringen in technologie en automatisering en het invoeren van efficiëntere processen. De grootste belemmering om te productiviteit te verhogen, is gebrek aan personeel.

Het CBS baseert zich op de Conjunctuurenquête Nederland van april, gehouden in samenwerking met KVK, EIB, MKB-Nederland en VNO-NCW. Onder arbeidsproductiviteit wordt verstaan de toegevoegde waarde per gewerkt uur. In het grootbedrijf (250 of meer werkzame personen) ligt die structureel hoger dan in het midden- en kleinbedrijf. In het grootbedrijf is de productiviteit sinds 2020 ook harder gegroeid dan in het midden- en kleinbedrijf.

Grote bedrijven doen meer

Grote bedrijven doen het vaakst (84 procent) een inspanning om de productiviteit te verhogen; in het kleinbedrijf is het percentage het laagst: 65 procent. ‘Daarnaast geven ondernemers in het grootbedrijf vaker aan meer dan één maatregel te nemen om de productiviteit te verhogen. Zowel investeringen in technologie en automatisering als het invoeren van efficiëntere werkprocessen zijn de meest genoemde maatregelen.’ Trainingen voor medewerkers worden met ruim 21 procent het minst vaak genoemd als maatregel. Optimalisatie van de werkomgeving en faciliteiten is de enige maatregel die grootbedrijven minder vaak noemen dan midden- en kleinbedrijven.

Vooral in de industrie worden pogingen gedaan om de productiviteit op te krikken: 81 procent van de ondernemers in die bedrijfstak is ermee bezig. In de cultuur, sport en recreatie is de animo met 54 procent het laagst.

Meest genomen maatregelen

Investeringen in technologie en automatisering worden het vaakst genoemd in de industrie. In de horeca zetten ondernemers vooral in op een optimalisatie van de werkomgeving en faciliteiten. Het aanbieden van trainingen voor medewerkers wordt het meest genoemd in de autohandel en -reparatie en het minst vaak in de landbouw, bosbouw en visserij. Zakelijk dienstverleners zien ook het meest in ICT-oplossingen (38 procent). Daarnaast noemt 27 procent efficiëntere processen en 24 procent het aanbieden van trainingen voor medewerkers.

Personeel groot struikelblok

Bij een kleine 40 procent van de ondernemers is een gebrek aan personeel de belangrijkste belemmering om de productiviteit te verhogen. Binnen de autohandel en -reparatie wordt dit het meest genoemd: door 60 procent van de ondernemers. In de zakelijke dienstverlening is voor 47 procent personeelsgebrek een belangrijke sta-in-de-weg.