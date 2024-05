‘Fiod doet inval bij Gom van Strien’

De Fiod is vrijdagochtend binnengevallen bij PVV-senator en voormalig verkenner Gom van Strien, zo meldt NRC. De actie zou verband zouden met de aangifte die vorig jaar tegen hem werd gedaan wegens omkoping en oplichting.

Van Strien stond zelf bij zijn huis in Arcen te overleggen met de ambtenaren, die dozen vol documenten meenamen. Er zijn geen aanhoudingen verricht. De PVV’er was eind vorig jaar kortstondig verkenner na de Tweede Kamerverkiezingen, voordat bekend werd dat een dochterbedrijf van de Universiteit Utrecht en het ziekenhuis UMC Utrecht aangifte tegen hem hadden gedaan van oplichting en omkoping. Hij stapte daarna op.

Aandelen doorgeschoven

Het Eerste Kamerlid was tot 2009 directeur bij Utrecht Holdings, het dochterbedrijf van de universiteit en het ziekenhuis. Dat deed vorig jaar aangifte tegen twee medewerkers en Van Strien, na onderzoek van Deloitte Forensic & Dispute Services. Er zou zijn gefraudeerd bij investeringen in spin-off-bedrijven van de universiteit en het ziekenhuis. Van Strien en zijn opvolger zouden aandelen van spin-off-bedrijven naar een vennootschap hebben geschoven waarin hun vrouwen ieder 32 procent van de aandelen hadden. De andere aandeelhouders waren een vriend en een oud-buurman van Van Strien. In totaal zou er zo’n 2 miljoen euro aan dividendbetalingen zijn overgemaakt.

Bron: NRC