Goois zwembad dicht na conflict met administratiekantoor

Je kunt zwemmen in geld maar ook in schuld. Dat laatste is het geval met Shiva de Winter, exploitant van ’t Gooische Bad in Hilversum.

Opvallend in deze zaak is dat de belangrijkste schuldeiser het voormalige administratiekantoor van de zwembadexploitant is. Wegens grote achterstallige betalingen stapte administratiekantoor Fides – dat Shiva de Winter ook diverse leningen verstrekte – twee weken geleden naar de rechter. Voor De Winter staat er veel op het spel: niet alleen zijn onderneming maar ook zijn eigen woning en die van zijn ouders. Beide huizen zijn onderpand bij de leningen.

Zwembad bouwen

De zaak gaat terug tot 2017. In dat jaar koopt Fides samen met een andere partij een pand, dat wordt verhuurd aan De Winter. Die bouwt er een zwembad in: ’t Gooische Bad. Om de (ver)bouwkosten te dekken leent De Winter 9 ton bij onder andere het administratiekantoor tegen een rentevergoeding van 10% per jaar. De geleende bedragen werden geboekt op een rekening-courant van De Winter. Als zekerheid voor terugbetaling geeft de ondernemer twee huizen in onderpand. In het ene woont hij zelf met zijn gezin, in het andere wonen zijn ouders.

Meerdere petten

Het zwembad opent in september 2018 zijn deuren. De Winter betaalt maandelijks huur aan onder meer Fides voor gebruik van het bedrijfspand en bijbehorende kantoorruimte. De totale huur per maand bedraagt € 8.500. Administratiekantoor Fides is niet alleen de geldverstrekker van Shiva de Winter en verhuurder van diens bedrijfspand, maar verzorgt ook de financiële administratie van het zwembad. Die verschillende petten hoeven elkaar niet in de weg te zitten, zolang de onderlinge verhoudingen maar goed zijn.

Frictie

En dat zijn ze niet. Vanaf 2022 ontstaat steeds meer frictie tussen De Winter en Fides. De Winter heeft twijfels over de juistheid van de stand van de rekening-courant en stopt met het betalen van de rekeningen van Fides. In juli 2022 zegt De Winter de relatie met zijn administratiekantoor op. De jaarrekening over 2021 is dan nog niet opgemaakt omdat Fides zijn werkzaamheden inmiddels heeft gestaakt vanwege de oplopende betalingsachterstand van de zwembadexploitant. De rekening-courantschuld van De Winter aan het administratiekantoor is aanzienlijk opgelopen en er is ook een betalingsachterstand in de overeengekomen huur ontstaan.

Mislukte deal

Op 8 februari 2023 spreken De Winter en Fides een betalingsregeling af van € 2.500,00 per week. Ook lijkt er een afspraak mogelijk over verkoop van de woningen van De Winter aan het administratiekantoor, waarbij de koopsom in mindering zal komen van de schuld. De Winter en zijn ouders zullen dan in de huizen kunnen blijven wonen. Uiteindelijk ketst de deal toch af omdat De Winter er niet mee akkoord gaat. Vervolgens start het administratiekantoor het traject om tot openbare verkoop van de woningen te komen. Ook wil Fides het faillissement van De Winter aanvragen.

Kort geding

De Winter probeert dit middels een kort geding te voorkomen. Hij eist de administratie op en wil bijna 4 ton zien van Fides vanwege ‘te veel betaalde huur’ en fouten bij de NOW-aanvraag. Fides op zijn beurt stelt dat alle stukken al zijn teruggegeven aan De Winter en dat hij op geen enkele manier heeft duidelijk gemaakt welke documenten hij nog mist. Ook heeft hij zijn verwijten ten aanzien van de rekening-courant, die niet zou kloppen, op geen enkele manier onderbouwd. Wel was er op 31 december 2023 een huurachterstand van ruim 475 duizend euro. In 2024 is nog geen cent huur betaald.

Verlies

De uitspraak van de kantonrechter betekent een flinke schok voor De Winter. Hij moet namelijk een bedrag van € 371.568,58 als voorschot op de huurachterstand betalen, binnen twee weken zijn bedrijfspand ontruimen (maar de inventaris laten staan) en de sleutels en alarmcodes van het zwembad afgeven aan de advocaat van Fides.

Mogelijk vervolg

Het NH-nieuws vraagt De Winter om een reactie. De ondernemer is niet bereikbaar maar zijn juridische adviseur laat weten dat het vonnis een schok voor zijn cliënt is. De adviseur benadrukt dat er wordt gekeken naar ‘meerdere rechtsmiddelen’ om het vonnis aan te vechten. Volgens hem is er namelijk duidelijk bewijs dat Fides B.V. de rechtbank niet volledig heeft geïnformeerd en dat er daardoor een onterecht vonnis is uitgekomen. Volgens hem is het daarom nog lang niet zeker dat het zwembad gesloten gaat worden en kunnen bezoekers nog zeker langskomen om te zwemmen. Ook stelt hij dat Shiva en zijn gezin en zijn ouders hun huis nog niet uit moeten. De hoop is dat er in de nog lopende bodemprocedure een oplossing wordt gevonden.

NH-nieuws heeft naar eigen zeggen tevergeefs om een reactie gevraagd bij Fides.

Lees hier de uitspraak.