De Jong & Laan groeit met 52%, maar dat is vooralsnog fictief

De omzet van De Jong & Laan is in 2023 met 35% gestegen. Grootste groei zat in de samenstelpraktijk.

Wie even niet oplet zou kunnen denken dat de omzet van De Jong & Laan in 2023 met 52% is toegenomen. Het persbericht maakt immers melding van een omzet van 122,7 miljoen euro, waar die een jaar ervoor 80,6 miljoen was. In die toename van 42 miljoen zit echter de volledige omzet van de overnames in 2023: Marshoek (maart), 5BAR Assurance (juni) en Horlings (september). Wordt hun omzet meegeteld vanaf het zetten van de handtekening, dan is de groei 28 mln, wat nog steeds een omzettoename van 35% betekent. Vertaald naar de AV Top 50 van afgelopen jaar is dat nog steeds een ongekend groeicijfer.

Op alle fronten

Tellen we de overnames volledig mee, zoals vanaf dit boekjaar zal gebeuren, dan zit de grootste groei in de samenstelpraktijk. Die kwam in 2023 uit op 52,2 miljoen euro (+79%). De controlepraktijk groeide met 36 procent naar 28,4 miljoen euro. Volgens De Jong & Laan betalen investeringen in controle zich nu uit voor het kantoor. Fiscale diensten en personeelsdiensten zijn met een omzet van 18 miljoen even groot.

Personeel

Het personeelsbestand nam met een derde toe naar 967 medewerkers. Van hen is 43% vrouw. De gemiddelde leeftijd bedraagt 36 jaar. De uitstroom nam toe ten opzichte van 2022 (van 13,6 naar 16,9%) maar de instroom ook (van 16,6 naar 19,5%). In een medewerkerstevredenheidsonderzoek toonde 91% van de mensen zich tevreden over de organisatie. Met de overnames heeft De Jong & Laan een landelijke dekking gekregen.

PE

Directeur Roland Ogink: ‘Onze samenwerking met private equity-partner Waterland in 2022 was een vernieuwende beweging in de branche. Eén die onze groeiambities ondersteunt en ook bijdraagt aan één van onze belangrijkste pijlers: kwaliteit! Door het integreren van de nieuwe partijen verbreden we onze expertisegebieden en groei in kennis, hetgeen onze ontwikkeling als continue lerende organisatie kracht bij zet.’

Bekijk hier het kwaliteitsverslag.