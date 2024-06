Martijn Mondria: “Leren samenwerken met AI is belangrijk voor accountants”

Maar waar begin je en hoe zet je überhaupt AI in, binnen je accountantskantoor? Daar helpt onze partner CUMDLAUDE.AI je bij. Martijn Mondria, oprichter en directeur, vertelt je in dit interview over zijn visie op AI en waarom het voor de accountancy zo belangrijk is.

CUMLAUDE.AI begon met business intelligence. Martijn Mondria vertelt: “Kort gezegd is dat een dashboard met de data van al jouw systemen. Door het dashboard heb je altijd overzicht over deze gegevens, zoals je omzetprognoses en ureninzichten. Wij richten die dashboards in voor accountantskantoren. Business intelligence doen we nu nog steeds, maar sinds de komst van ChatGPT en Microsoft Copilot ligt onze focus meer op het leveren van AI-oplossingen. We gaan het AI-tijdperk in en dat heeft veel impact op je processen, maar ook op je medewerkers. Met CUMLAUDE.AI ondersteun ik accountantskantoren hierbij. We zorgen ervoor dat hun processen AI-gedreven zijn én met onze AI-academy leren we accountants om met AI-tools te werken.”

Het AI ecosysteem

AI zit nog niet op z’n volle potentie, maar Mondria denkt dat dit snel verandert. Hij vertelt: “Op dit moment kun je nog niet álles vragen aan AI, maar de ontwikkelingen gaan zo snel dat dat over anderhalf jaar wel anders is. Daarom moet iedereen nadenken over hun rol in het AI-tijdperk, juist ook branches zoals accountancy. Alle banen in Nederland komen door AI op een continuüm te staan. Dat gaat van compleet vervangbaar door AI tot helemaal niet vervangbaar door AI. De banen in de accountancy staan daar ergens in het midden. Het is dus belangrijk voor accountants om te leren samenwerken met AI. Je kunt dus niet je kop in ‘t zand steken en denken dat het wel goed komt. Als accountantskantoor moet je blijven doorontwikkelen en de inzet van AI echt op je roadmap hebben staan.”

AI en accountancy

Tegelijkertijd heerst er ook scepsis rondom AI in het accountantskantoor, maar Mondria heeft een andere visie. Hij legt uit: “Een accountantskantoor is een organisme en met de komst van AI gaat het ecosysteem drastisch veranderen. Kantoren moeten zichzelf daarom opnieuw uitvinden, maar daarvoor hebben ze een nieuwe skillset nodig. De werkwijzen, programma’s en processen zijn namelijk heel anders dan dat ze tot nu toe gewend zijn.”



Maar hoe zet je AI efficiënt in binnen jouw accountantskantoor? Hij legt uit: “Je begint bij het in kaart brengen van je hoofdprocessen. Vervolgens splits je die op in activiteiten, dat doe je tot in detail. Denk aan: het analyseren van een jaarrekening, het invoeren van gegevens of het opvragen van vraagposten. Als je daar een goed overzicht van hebt, ga je kijken welke taken AI kan overnemen en wat dit oplevert. Vervolgens is het zaak om de juiste AI-tools te kiezen om hierbij te ondersteunen.”

Jungle van mogelijkheden

Dat laatste is niet altijd eenvoudig. “Je moet je een weg banen door de jungle van mogelijkheden. Welke tools zijn er überhaupt? Welke passen er bij onze processen? Hoe zit het met pricing, maar ook met veiligheid? Hoe gebruiksvriendelijk is het? Het zijn allemaal vragen die je moet beantwoorden om een goede keuze te maken. Dat is niet eenvoudig, dus laat je vooral ook goed adviseren. Het is niet nodig om opnieuw het wiel uit te vinden en het zou zonde zijn als je de verkeerde keuze maakt.”

De eerste stappen

Kantoren die de eerste stappen zetten, zien al snel resultaat: “Vaak realiseren we ons niet eens wat er allemaal mogelijk is. De inzet van AI levert dan opeens heel veel gemak en tijdsbesparing op. Wist je bijvoorbeeld dat je je ERP-systeem koppelt met CoPilot? Deze handige tool weet daardoor precies welk uurtarief je hanteert per klant en stelt gemakkelijk een offerte samen. Dat scheelt jou weer bakken met tijd. De inzet van AI is daarom niet alleen noodzakelijk als kantoor, maar ook nog eens ontzettend leuk en leerzaam.”

Kijk ons webinar terug! Wil jij nou ook een AI First-kantoor worden? Kijk dan onze inspiratiesessie ‘AI First-strategie in de accountancy’ terug. Hierin legden we uit hoe je zo’n strategie opzet, welke tools je ervoor nodig hebt en waarom dit zo belangrijk is. Je kijkt ‘m hier terug.