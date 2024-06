Cocktailbar eist 225.000 euro van boekhouder om afgeketste verkoop

Op de dagvaarding zag het er behoorlijk imponerend uit: cocktailbar en barbecuerestaurant The Louisiana eiste in totaal zo’n 275.000 euro van haar voormalige boekhouder. Naast een dwangsom van 25.000 euro werd de administrateur ook verantwoordelijk gehouden voor het mislukken van de verkoop van Louisiana. Daarvoor wilde het horecabedrijf 225.000 euro zien. Plus 118 euro ter compensatie van de boete die de belastingdienst Louisiana had opgelegd.

Factuur voor meerwerk

Wie de rechtszaak volgde kon niet anders dan concluderen dat het behoorlijk snel helemaal mis was gelopen tussen The Louisiana en de boekhouder. Beide werkten pas sinds maart 2021 samen. De problemen ontstaan begin 2023, als de boekhouder een factuur van 1.500 euro (ongeveer tien keer de maandelijkse vergoeding) stuurt voor extra werk dat hij heeft moeten in 2021 en 2022. De bestuurder van The Louisiana stuurt een mail: ‘Hoewel in het begeleidende schrijven gesproken wordt over uitstel vanwege de coronacrisis, had ik eerder geen kennis van deze kosten. Bovendien, en ik kan dit niet los zien van de factuur, is de boekhouding van The Louisiana nog steeds onoverzichtelijk en niet up-to-date.’

Veel verwijten

The Louisiane verwijt de boekhouder dat de administratie niet klopt, dat Yuki niet goed is afgesteld en hij niet reageert op e-mails. Er is inmiddels contact met een ander administratiekantoor en of de boekhouder er maar voor wil zorgen dat de administratie probleemloos wordt overgedragen. De boekhouder weigert dit echter zolang de openstaande factuur niet is voldaan. In juni oordeelt de kantonrechter dat de boekhouder de The Louisiana onmiddellijk toegang moet geven tot haar eigen administratie in Yuki, op straffe van een dwangsom van 1000 euro per dag.

De advocaat van de boekhouder laat The Louisiana weten dat aan het vonnis gehoor is gegeven. De nieuwe boekhouder van het horecabedrijf krijgt echter eerst een foutmelding, en na opnieuw aan de bel te hebben getrokken, kan daarna alleen gegevens inzien maar niet downloaden. Dit is niet ‘toegang geven’ zoals de kantonrechter dat in het vonnis heeft bedoeld. De advocaat van The Louisiana laat de boekhouder weten dat de dwangsom inmiddels is opgelopen tot 20.000 euro.

Afgeketste verkoop

Bij de rechtbank eist The Louisiana zo’n 275.000 euro van de boekhouder. Het gaat om ruim 4500 euro voor ongedaan maken van eerder betaalde facturen, zo’n 4500 euro voor boetes, naheffingen en rente aan de belastingdienst en 17.000 euro voor kosten die het nieuwe administratiekantoor heeft moeten maken om de boekhouding opnieuw in te voeren. De hoogste bedragen zijn 25.000 euro aan dwangsommen en 225.000 euro wegens het afketsen van de verkoop van The Louisiana. Nadat de boekhouder niet over de brug kwam met de jaarrekeningen is een potentiële koper afgehaakt, beweert The Louisiana.

De kern van het geschil gaat over de vraag of de boekhouder toerekenbaar tekort geschoten is in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en The Louisiana in verband daarmee gerechtigd was haar betalingsverplichting op te schorten. De boekhouder betwist dat Louisiana een opschortingsrecht toekwam en doet daartoe onder meer een beroep op de Algemene Voorwaarden. The Louisiana claimt deze voorwaarden nooit te hebben ontvangen en dat deze ook niet van de website te downloaden waren. Maar de rechter zet hier een streep door: The Louisiana heeft een handtekening gezet onder de zin dat het akkoord was met de Algemene Voorwaarden. Of je ze wel of niet gelezen dan wel ontvangen hebt is dan niet meer aan de orde, aldus de rechtbank. Dan had je geen handtekening moeten zetten.

Klachtplicht

Het horecabedrijf verwijt de boekhouder slecht werk te hebben geleverd. Maar ook hier vindt de rechter dat er juridisch geen bewijs is geleverd. Bij onvoldoende prestaties van de boekhouder had The Louisiana een klacht moeten indienen en dat is niet gebeurd. Bezwaren tegen de hoogte van declaraties kan daarmee geen reden zijn de betaling op te schorten, aldus de rechter. Dat stond namelijk netjes in de Algemene Voorwaarden. Daarmee sneuvelt de eerste vordering (ruim 4500 euro aan reeds betaalde facturen) van The Louisiana op de boekhouder.

Dan de dwangsommen (1000 euro per dag met een maximum van 25.000) wegens het niet volledig openstellen van Yuki. De boekhouder betwist dwangsommen verschuldigd te zijn en voert aan dat hij Louisiana zodanig toegang tot haar bedrijfsadministratie heeft gegeven dat zij wel haar gegevens kan bekijken, maar niet kan exporteren, omdat het recht om alle gegevens te exporteren nooit wordt overgedragen aan de klant en dus ook niet aan Louisiana. De rechter gaat hierin mee en wijst ook deze vordering af.

Niet aangetoond

Ook de 17000 euro voor het herstel van de boekhouding krijgt The Louisiana niet. Het bedrijf heeft namelijk niet kunnen aantonen dat deze kosten daadwerkelijk gemaakt zijn, en evenmin of de boekhouding wel moet worden hersteld. En 225.000 euro voor een afgeketste verkoop? Opnieuw vindt de rechter dat The Louisiana niet heeft hard gemaakt dat het echt die schade heeft geleden. En zelfs als dat wel zo zou zijn gaat het hier om indirecte schade, waarvoor de boekhouder, volgens de Algemene Voorwaarden, niet verantwoordelijk kan worden gehouden.

Lees hier de uitspraak.