Cultuursector herhaalt oproep tegen btw-verhoging

In een brief aan de Tweede Kamer hebben 45 organisaties uit de culturele sector hun oproep herhaald om de geplande btw-verhoging voor hun producten en diensten te schrappen.

Voormalig staatssecretaris Van Rij kwam begin dit jaar met het plan om de btw op diensten en producten op het gebied van cultuur, media, sport en evenementen te verhogen van 9% naar 21%. Dat leverde toen al kritiek op van het collectief; nu het kabinet-Schoof is beëdigd en er gedebatteerd wordt over de regeringsverklaring, wijzen de organisaties de nieuwe Tweede Kamer nog eens op de maatregel.

Sloophamer

Onder de ondertekenaars zijn Koninklijke Horeca Nederland, de KNVB en vele andere belangenbehartigers uit de sector. ‘Wij vertegenwoordigen een breed bondgenootschap van honderden organisaties uit de cultuur-, sport-, media-, boeken-, evenementen- en horecasector.’ Ze willen dat de Kamer de btw-kwestie bespreekt. ‘De verhoging van het btw-tarief van 9% naar 21% zal een extra belasting leggen op de kostbare vrije tijd, nieuwsgierigheid en gezondheid van miljoenen Nederlanders.’ Zo zullen zeven miljoen sporters worden geraakt, aldus het collectief. ‘De btw-verhoging zal als een sloophamer inslaan op de financiële positie van onze sectoren.’

Zzp’ers geraakt

Volgens een analyse zou de verhoging leiden tot 1,5 miljoen minder bezoeken aan festivals en 900.000 minder bezoeken aan podiumkunsten. ‘De Rijksoverheid gaat ervan uit dat de verhoging van het btw-tarief op sportbeoefening ertoe leidt dat 500.000 Nederlanders stoppen met sporten en investeringen van 3,5 miljoen euro in het amateurvoetbal vallen weg. Daarnaast verwacht 82% van de zzp’ers in de cultuur- en mediasector dat de btw-maatregel hen gaat raken in hun inkomen. Nu al verdienen deze zzp’ers jaarlijks 35% minder dan andere zzp’ers in Nederland. Zij beoordelen hun gemiddelde inkomen van 17.500 euro per jaar met een rapportcijfer van 6,1. De cultuur- en mediasector zijn verantwoordelijk voor 3,4% van het bruto binnenlandsproduct.’

De organisaties willen de lastenverzwaring van tafel hebben. ‘Het is van essentieel belang dat we een alternatief vinden dat de toegankelijkheid van cultuur, sport, horeca, boeken, evenementen en media voor alle Nederlanders waarborgt. Wij staan klaar om mee te denken over passende oplossingen die zowel tegemoet komen aan de financiële uitdagingen van de overheid als aan het belang van een bloeiend cultureel, sportief en maatschappelijk leven.’