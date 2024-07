Moore MKW beklinkt partnerschap met Caseware  

De samenwerking vormt een mijlpaal in de koers van Moore MKW om blijvend te investeren in technologische innovatie en kwaliteit en het partnerschap stelt het accountancy- en advieskantoor in staat om haar auditdiensten te verankeren op een toekomstbestendig cloudbased platform.

Michel Thoben, Audit Partner Moore MKW, benadrukt het belang van dit partnerschap: “De markt is volop in beweging en wij vinden het belangrijk om vanuit innovatieve slagkracht concreet te investeren in toekomstige ontwikkelingen op technologisch vlak. Wij hebben daarom juist de keuze gemaakt om naar voren te kijken en te kiezen voor het meest geavanceerde en innovatieve softwarepakket voor de audit praktijk: Caseware Cloud.”

Partners aan de ontwikkeltafel

Samen met collega Maurice Schulte, Audit Partner Moore MKW, licht Thoben toe in Caseware een partij te hebben gevonden die met Moore MKW werkt aan de ontwikkeling van applicaties voor de accountancy, nu én in de toekomst. “Moore MKW neemt zitting aan de ontwikkeltafel bij Caseware International. Zo zorgen wij ervoor dat we dicht bij het (ontwikkel)vuur zitten en de mogelijkheid hebben om daar adequaat en concreet invulling aan te geven.”

Behaalde successen

Beschikbaar in het Nederlands

Het eerste concrete succes vanuit het partnerschap met Caseware is dat het Audit+ pakket nu ook in het Nederlands beschikbaar is. Schulte: “Dit was voor Moore MKW een belangrijke vereiste toen bleek dat Caseware Cloud in beginsel alleen Engelstalig was. De keuze voor deze vertaling vanuit Caseware bleek juist, aangezien meerdere partijen inmiddels hebben aangegeven behoefte te hebben aan een Nederlandstalige versie. Dat is natuurlijk ook wat Moore MKW en Caseware beogen: samen optrekken en elkaar sterker maken.”

Groepscontroles

Een andere belangrijke ontwikkeling is de toevoeging van groepscontroles, gepland voor de release in 2025. “Dit is cruciaal voor onze complexe opdrachten en zal geïntegreerd worden in het cloudplatform. Dat is de volgende stap waar we met Caseware vanaf de ontwerpfase invulling aan zullen geven”, aldus Thoben.

Data-analyse en AI

Het Caseware-platform biedt eveneens mogelijkheden op het gebied van data-analyse en AI. Thoben: “Dit jaar zullen wij ons inhoudelijk richten op de implementatie van het cloudplatform, maar de mogelijkheden voor data-analyse en AI zitten er achter de schermen al in. Het hoeft alleen nog verder verfijnd te worden. Caseware is bereid samen met Moore MKW te investeren en mee te denken in toekomstige behoeften. Dat is een mooi vooruitzicht.”

Internationale erkenning

De keuze voor Caseware wordt ook internationaal erkend. Het internationale netwerk Moore Global heeft eveneens expliciet gekozen voor Caseware dat wereldwijd hoog staat aangeschreven. “Dit zal op termijn ook de samenwerking van internationale groepscontroles binnen het Moore Global-netwerk gaan stimuleren en bij de uitvoering efficiencyvoordelen opleveren”, aldus Schulte.

Schulte: “Daarnaast faciliteert Caseware ons met een uitgebreid opleidingsprogramma via de Caseware Academy. Dit platform biedt video’s en instructies voor de 140 auditmedewerkers van Moore MKW, voor zowel de huidige implementatiefase als toekomstige updates en ontwikkelingen.”

Autoriteit

Het partnerschap met Caseware positioneert Moore MKW als een autoriteit in de markt, waarbij wij elkaars actieve partners in de ontwikkeling van auditsoftware zijn. Thoben besluit: “Wij hebben een sterke positie waarin we niet alleen profiteren van de innovaties, maar ook bijdragen aan de ontwikkeling ervan. Dit partnerschap is een strategische zet om onze slagkracht en marktpositie te versterken.”