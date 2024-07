Indorocker André Simon verruilde seks, drugs en rock n roll voor accountancy

Limburger André Simon, nu 81, had bij The Tielman Brothers furore kunnen maken, maar koos voor een studie accountancy en een baan bij het ABP.

Dagblad De Limburger komt met een mooi portret van de nu 81-jarige André Simon. De aanleiding is een beetje een treurig feit: op last van zijn cardioloog moet de bejaarde rocker nu echt stoppen met optreden. Zondag staat hij voor de allerlaatste keer in zijn leven op het podium.

Indorock

Dan komt er een einde aan zo’n 65 jaar popmuziek. Simons loopbaan in de muziek begon eind jaren vijftig. Als tiener in Heerlen raakte hij onder de indruk van iconen uit de indorock zoals gitarist George de Fretes en saxofonist Leo Masengi en uiteraard de befaamde Haagse indorockband The Tielman Brothers. Simon, in 1943 in Bandung geboren, richtte een schoolband op, leerde gitaarspelen en wist het te schoppen tot gitarist van de bekende Limburgse indorockband de Rockin’ Shadows.

De band was zo goed dat de jongens hun baan opzegden en van de muziek konden leven. Maar Simon zat nog op school en moest van zijn vader de hbs afmaken. Dat deed zijn zoon, met tegenzin. ‘Mijn vader was hoofd van de personeelsafdeling bij DSM en verdiende goed met 850 gulden in de maand. Nou, ik had 3400 Duitse marken in de maand. Ik zat in een totaal andere wereld. Maar eind van de maand was het geld op. Ik gaf het uit aan de vrouwtjes, aan een leuk leven. Je gaat je verheven voelen, ik leefde het leven van een rockster, terwijl ik nog thuis op de Molenberg woonde. Maar daar kwam ik maar een keer per week, de andere dagen waren we op pad. Een gouden tijd.’

Star Club

In Duitsland waren de Nederlandse indorockbands zeer gewild. Zo traden de Rockin’ Shadows in 1962 op in de befaamde Star Club in Hamburg. Na afloop van het optreden raakte Simon in gesprek met twee Engelse jongens. Pas toen de Beatlemania twee jaar later Nederland bereikte, besefte de Limburger dat hij met Paul McCartney en John Lennon had staan kletsen.

Nadat de Rockin’ Shadows door interne ruzies het bijltje erbij neergooiden, werd Simon gevraagd om bij de beroemde Tielman Brothers te gaan spelen. Een internationale loopbaan lag in het verschiet. Maar de vrouw van Simon was verre van enthousiast. Zij wilde geen man die nooit thuis was. Simon zegde Andy Tielman af en ging hbo-accountancy studeren. Daarna trad hij in dienst bij pensioenfonds ABP. Achteraf gezien een veilige maar ook verstandige keuze: met de opkomst van The Beatles en andere bandjes raakten The Tielman Brothers al snel op een zijspoor.

Monument

Naast zijn maatschappelijke carrière bleef André Simon optreden, meestal solo met gitaar, en vaak weer in Duitsland, ‘maar dat moest potverdorie altijd playback.’ Als je hem nu vraagt, waar hij het meeste trots op is, antwoordt hij: ‘Het werk als voorzitter voor de Stichting Waringin en vooral het Indische monument bij het APG in Heerlen. Daar hecht ik meer waarde aan dan aan welke cd van mij ook. Dat werk omspant een periode van tachtig jaar sinds de Jappenkampen. Ik had twee bungalows kunnen hebben in plaats van een rijtjeswoning in Hoensbroek. Maar in plaats daarvan geniet ik nu van mijn kleinkinderen.’

Zondagmiddag om twee uur treedt Simon voor het laatst op tijdens de Dag van het Indisch Erfgoed in theater Royal in Heerlen. Dat doet hij samen met Winoha Kroese, een aanstormende zangeres uit Brunssum die toevallig verkering bleek te hebben met Simons kleinzoon.