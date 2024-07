Visma slaat handen ineen met Mollie

De koppeling maakt debiteurenbeheer voor ondernemers eenvoudiger en biedt hun klanten meer betaalgemak. Klanten kunnen een factuur direct betalen door op de link te klikken, zodat het ze nauwelijks tijd kost. En door de koppeling van Mollie met de financiële software van Visma kunnen ontvangen betalingen direct worden verwerkt en afgeschreven. Zo worden alle dagelijkse betaalgegevens via Mollie opgehaald en automatisch verwerkt in de boekhouding.

Ivo Bodenstaff, Director Visma Net: “Ons doel is klanten te ontzorgen door processen zoveel mogelijk te automatiseren. Daarom ben ik heel enthousiast over de samenwerking met Mollie, de nieuwe integratie draagt hieraan bij doordat debiteurenbeheer hiermee eenvoudiger wordt voor onze klanten.”

Ken Serdons, Chief Commercial Officer Mollie: “Wij zijn trots op deze strategische samenwerking met Visma Software. Door onze betaaloplossingen te integreren in de financiële oplossingen van Visma Software, kunnen we ondernemers en organisaties helpen hun cashflow te verbeteren en klanten een naadloze betaalervaring bieden. We kijken ernaar uit om deze samenwerking verder uit te bouwen.”

De koppeling is vanaf nu beschikbaar voor alle Visma Net-klanten. Later dit jaar wordt dit uitgebreid naar andere Visma-oplossingen.