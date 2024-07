‘Controle jaarcijfers en CSRD moet door dezelfde accountant gedaan worden’

Egbert Willekes (lector futureproof control bij Hogeschool van Arnhem en Nijmegen), Maaike Lycklama à Nijeholt (lector finance & business innovation bij Hogeschool Rotterdam) en Marleen Janssen Groesbeek (lector sustainable finance & accounting bij Hogeschool Avans) reageren op het recente pleidooi van hoogleraar Ruud Vergoossen dat accountants hulp kunnen gebruiken van niet-accountants bij de controle van het duurzaamheidsverslag. De drie vinden dat geen goed idee. ‘De CSRD biedt de mogelijkheid om duurzaamheid daadwerkelijk te integreren in de strategie van een organisatie. Maar die kans wordt gemist als accountantskantoren kiezen voor een aparte controle van het financiële en het duurzaamheidsverslag.’

Eén accountant voor het hele jaarverslag

De lectoren verwijzen naar de door de NBA bepleite oplossing om de controle van de CSRD altijd te laten plaatsvinden door een accountant, maar niet noodzakelijk altijd de controlerend accountant van het financieel jaarverslag. ‘Op deze manier wordt het jaarverslag door twee verschillende accountants gecontroleerd.’ Maar ook dat is een gemiste kans, vinden de drie. ‘Het gehele jaarverslag, inclusief duurzaamheidsdata, dient door dezelfde accountant gecontroleerd en getekend te worden. De achterliggende gedachte van de CSRD is immers om duurzaamheid te integreren in de strategie van de organisatie en niét als apart onderdeel te zien dat los staat van het financieel jaarverslag.’ Bij controle door twee verschillende accountants ontstaat het risico dat de duurzaamheidsdata los worden gezien van de financiële data en strategie van de organisatie. ‘Duurzaamheidsinformatie wordt daarmee iets aparts, waar je volgens de wet aan moet voldoen. De CSRD wordt dan een compliance-exercitie die geen wezenlijke verandering teweeg zal brengen, maar slechts leidt tot extra administratieve lasten.’

Geïntegreerde bril

En de CSRD biedt nu juist veel aanknopingspunten en handvatten om duurzaamheid daadwerkelijk te integreren in de strategie van de organisatie en daarmee te komen tot een toekomstbestendig businessmodel, vinden de lectoren. ‘Dan helpt het als het gehele jaarverslag door één accountant wordt gecontroleerd, die door een geïntegreerde bril kijkt naar de onderlinge relaties tussen financiële en niet-financiële informatie.’

Het zal een uitdaging zijn om voldoende mensen te vinden voor de CSRD-controle, maar toch is dat noodzakelijk voor de toekomst van de accountancy, besluiten ze hun pleidooi. ‘De omvorming van accountants tot controleurs van het geïntegreerde jaarverslag verhoogt de maatschappelijke relevantie van het vak aanzienlijk en vergroot daarmee ook de aantrekkelijkheid van het beroep.’

