Vakantiewoningen veel duurder bij nieuwe box 3-heffing

Staatssecretaris Van Rij stuurde vlak voor zijn aftreden het wetsvoorstel voor een nieuwe vermogensbelasting naar de RvS. Daarin wordt belasting geheven op basis van werkelijk behaalde rendementen.

Volgens het nieuwe voorstel worden vakantiewoningen en beleggingspanden zwaarder belast dan andere beleggingen zoals aandelen. Voor deze vastgoedbezittingen wordt een vermogenswinstbelasting ingevoerd, die alleen gerealiseerde winsten belast. Dit betekent dat belasting wordt geheven op het verschil tussen de aankoop- en verkoopprijs van het vastgoed, minus eventuele verbouwingskosten.

Deze verandering is bedoeld om te voorkomen dat belastingplichtigen hun bezit moeten verkopen vanwege waardestijgingen zonder beschikbare liquide middelen voor de belasting. Dit voorstel komt ondanks uitspraken van de Hoge Raad, die ook ongerealiseerde waardestijgingen in de belastingaanslag wilde betrekken.

Kritiek

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) is kritisch over het nieuwe voorstel en wijst erop dat de vastgoedbijtelling in strijd kan zijn met Europees recht. De beroepsorganisatie stelt dat de belasting gebaseerd is op fictieve aannames over de waarde en het gebruik van de woning.

Het advies van de Raad van State wordt afgewacht voordat het nieuwe kabinet een beslissing neemt. Er is haast geboden, want de overheid loopt naar verwachting jaarlijks tot €2 miljard mis door de huidige onduidelijkheden in de box 3-heffing. De geplande invoeringsdatum voor de nieuwe regeling is 1 januari 2027.

Bron: FD