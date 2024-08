Stichting BREIN laat grote Nederlandstalige AI-dataset offline halen

Na een tip ontdekte BREIN dat de dataset onrechtmatig materiaal bevatte. De maker van de dataset heeft inmiddels een verklaring ondertekend waarin hij belooft geen inbreuk meer te maken en heeft daarnaast informatie gedeeld over wie de dataset heeft ontvangen. BREIN onderzoekt nu welke AI-modellen gebruik hebben gemaakt van de dataset en zal actie ondernemen tegen de betrokken partijen.

Als organisatie die de belangen van auteurs, artiesten, uitgevers, producenten en distributeurs beschermt, treedt BREIN op tegen het onrechtmatig gebruik van AI. Directeur Bastiaan van Ramshorst van BREIN stelt in de dataset te hebben gezocht naar de tekst: ‘Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd’. Dit leverde volgens hem meer dan 10.000 resultaten op. “Stuk voor stuk betrof dit illegaal gekopieerde boeken. Ook de nieuwsartikelen zijn gekopieerd van websites met auteursrechtvoorbehoud. Dit toont duidelijk aan dat de auteursrechten niet zijn gerespecteerd, een heterdaadje noemen we dat ook wel”, aldus Van Ramshorst.

De dataset was gecomprimeerd om gemakkelijk door AI-modellen te worden gebruikt, hoewel deze niet geschikt was voor directe consumptie als e-book of nieuwswebsite. BREIN benadrukt dat het kopiëren en dataminen van illegale bronnen nooit is toegestaan, en dat ook voor het dataminen van legale bronnen met auteursrechten toestemming van de rechthebbenden vereist is.