NOB reageert op aanpassingen ANBI-regeling

De ANBI-regeling wordt aangepast in verband met de invoering van een portal voor de

publicatieverplichting en een portal voor het toezicht. De wijziging is onderdeel van de Fiscale verzamelwet 2026 die nu wordt geconsulteerd.

Levert meer informatie ook meer vertrouwen op?

De NOB wijdt een aparte reactie aan de aanpassing van de ANBI-regeling is positief over het voornemen om de publicatie en toezicht van ANBI’s te centraliseren en digitaliseren. Maar het uitbreiden van de publicatieplicht vindt de orde wat ver gaan: ‘De NOB brengt graag in herinnering dat de publicatieverplichting voor ANBI’s is bedoeld om het publieksvertrouwen in ANBI’s te versterken en daarmee een niet-fiscaal doel dient. De NOB mist in de toelichting hoe de extra informatie van de voorgestelde uitbreiding van de publicatieplicht helpt om het publieksvertrouwen in ANBI’s te versterken.’ Wat de NOB betreft draagt een beperkte set aan informatie mogelijk meer bij aan het doel dan een overdadige set aan informatie.

Bovendien is het uitbreidingsvoorstel verwarrend in het opsommen van fondsenwervende instellingen,

vermogensfondsen, religieuze of levensbeschouwelijke instellingen en woningcorporaties. ‘Dat suggereert dat er vier soorten ANBI’s zijn, maar dat is onjuist: een ANBI kan bijvoorbeeld tegelijk fondsenwervend, vermogensfonds als religieus zijn. Wat betreft de eerste twee valt bijvoorbeeld te denken valt aan zogenoemde hybride fondsen zoals het Oranje Fonds.’

Aandacht voor lastendruk

De NOB vindt ook het begrip ‘branche’ onduidelijk. ‘Dat begrip kent de huidige wet- en regelgeving niet

en zou de introductie van een nieuwe definitie vergen. Dit zal de regelgeving weer complexer maken,

zonder dat daar een duidelijk publiek belang mee wordt gediend.’ Verder is een recent besluit over het verduidelijken van impactinvestments nog geen reden om een publicatieplicht in te voeren, aldus de NOB. ‘De NOB beveelt hoe dan ook aan om bij uitbreidingen van de publicatieplicht af te wegen: of deze

bijdraagt aan het inzicht dat het publiek zou moeten hebben in het reilen en zeilen van de ANBI, zonder te veel (technische) details, of deze uitbreidingen duidelijk kenbaar en afgebakend zijn, bij voorkeur op

basis van de ANBI wet- en regelgeving en de administratieve lastendruk van ANBI’s niet onevenredig

wordt verhoogd.’

Opt-out voor digibete ANBI’s

De NOB wil onder meer ook meer duidelijkheid over het onderscheid tussen beide portals en de bevestiging dat gegevens vanuit de publicatie-portal automatisch worden uitgewisseld met de toezichtportal. ‘Deze uitwisseling dient ertoe om de onnodige administratieve handelingen te voorkomen.’ Tot slot pleit de NOB voor een opt-outmogelijkheid voor een kleine groep ANBI’s die problemen zou kunnen ondervinden met digitale gegevensuitwisseling. ‘Dit sluit aan bij de gebruikelijke handelswijze bij een omschakeling naar een volledige elektronische communicatievoorziening door de overheid.’