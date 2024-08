Visma neemt Hix over

Het Nederlandse softwarebedrijf Hix werd in 2014 opgericht onder de naam SecureLogin, als ‘single sign-on’-oplossing waarmee accountants direct kunnen inloggen op al hun applicaties. In de jaren daarna breidde het bedrijf zijn productportfolio; in 2023 werd het omgedoopt in Hix. Het bedrijf ondersteunt ruim 600 accountants- en administratiekantoren met de softwareoplossingen Hix Login,

Hix Docs (automatisering van de documentworkflow), Hix Questions (automatiseren van vragen en vragenlijsten) en Hix Signing (digitaal ondertekenen).

Autonomie gewaarborgd

Hix wilde een nieuwe groeistap zetten en zag in een overname door Visma de beste optie. Het bedrijf blijft binnen de groep onafhankelijk opereren. ‘Hix krijgt toegang tot de expertise binnen het Visma-ecosysteem zonder dat het zijn identiteit en autonomie verliest.’ Voor Arjan van Brakel, managing director van Hix, was het behoud van een snelle time-to-market van releases en persoonlijke support belangrijk. ‘Dat houden we ook na de overname helemaal in eigen hand.’ Voordelen van de overname zijn volgens hem het securityprogramma van Visma en het brede netwerk van ervaren ondernemers.