KPMG: AI in hoog tempo prioriteit in financiële rapportage en audit

Nederland wijkt op drie punten opvallend af van andere landen als het gaat om investeren in of gebruiken van kunstmatige intelligentie bij financiële rapportage en controle. Investeringen in AI blijven achter en vrees voor privacyschendingen is groter, terwijl de zorgen over het verdwijnen van banen door AI juist lager zijn dan in andere landen.

Dat blijkt uit een onderzoek dat KPMG wereldwijd heeft uitgevoerd onder 1800 leidinggevenden op het gebied van financiële verslaggeving in grote economieën, waarvan 100 uit Nederland.

Gebruik van AI bij financiële rapportage

Kunstmatige intelligentie verandert de financiële rapportage en audit snel, constateert KPMG op basis van de bevindingen uit het onderzoek. Het wordt niet langer gezien als toekomstmuziek, maar heeft prioriteit voor auditors en organisaties. Bijna driekwart van de bedrijven wereldwijd experimenteert of gebruikt vandaag de dag kunstmatige intelligentie bij hun financiële rapportage en audit. De verwachting is dat dit cijfer naar 99% zal stijgen over drie jaar. 64% van alle ondervraagde bedrijven verwacht van hun auditors dat zij een rol vervullen in het evalueren van hun gebruik van AI in financiële rapportage. De inzet van AI zal de kwaliteit kunnen verhogen, meer data kan worden bekeken en er zal meer continu en voorspellend te werk kunnen worden gegaan.

Nederlandse bedrijven investeren minder

In het wereldwijde onderzoek komen drie opvallende punten naar voren voor Nederland, meldt KPMG. Wereldwijd willen meer bedrijven de komende 3 jaar hun investeringsbudget voor AI vergroten. Maar liefst 45% van de Nederlandse bedrijven geeft aan hun AI-budget met 25% te willen verhogen. Nederlandse bedrijven blijven achter in vergelijking met bedrijven wereldwijd.

Opvallend is dat bedrijven in Nederland meer zorgen hebben over gegevensbescherming, zoals persoonsgegevens en bedrijfsgevoelige informatie, door het gebruik van AI. 64% van de bedrijven in ons land hebben daar zorgen over ten opzichte van 55% wereldwijd. Aram Falticeanu, hoofd van Digital Assurance & Innovation bij KPMG: “Wij zien dat data governance en security alleen maar belangrijker wordt bij het breed inzetten van AI. De Algemene verordening gegevensbeschermingen en onze Autoriteit Persoonsgegevens zijn wellicht factoren die ons bewuster maken over gegevensbescherming.”

Het laatste opvallende punt is dat bedrijven in Nederland minder zorgen hebben over het verdwijnen van banen. Aram Falticeanu: “Dit houdt verband met de innovatieve cultuur van ons land. Toegang tot technologie is niet meer de remmende factor. Bij KPMG passen onze professionals op elke audit al kunstmatige intelligentie toe. Om klanten te helpen met AI heeft KPMG een zogenoemd AI Maturity Framework gecreëerd. Dit framework beoordeelt hoe de adoptie van AI in de financiële verslaggeving vordert.”