NBA start gesprekken over beroepsprofiel

Het kernteam van de NBA dat een nieuw beroepsprofiel zal opstellen, heeft uitnodigingen aan de beroepsgroep en stakeholders gestuurd. De gesprekken gaan in september van start.

Het kernteam dat bezig is met de voorbereiding van een nieuw beroepsprofiel, heeft tot nu toe veel documenten bestudeerd. Doel was het huidige profiel en alle bestaande regelingen goed in kaart te brengen. Nu breekt de tweede fase aan. Hierin za gesproken worden met een aantal stakeholders. De eerste uitnodigingen zijn onlangs de deur uitgegaan, naar onder meer vertegenwoordigers van het MKB, de NBA Young Profs, overheden, toezichthouders, onderwijsinstellingen, NBA Faculties en ledengroepen.

De gesprekken gaan medio september van dit jaar van start. Betrokkenen kunnen hun wensen komende maand aan het team doorgeven. Voorzitter Peter Eimers wil de sector intensief bij het proces betrekken: ‘Het kan niet zo zijn dat je je opsluit in een studeerkamer en dan op enig moment met een voorstel naar buiten komt.’

Wensenlijstjes

Het zal niet zo zijn dat het kernteam wensenlijstjes van stakeholders zonder meer gaat uitvoeren. De leden zullen samen een afweging maken en op basis daarvan een voorstel aan het bestuur doen, maar pas als er met veel accountants is gesproken.

Bron: De Accountant